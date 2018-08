Olimpiadi, la fiamma è ancora accesa

La “fiamma” olimpica per l’Altopiano non si è ancora spenta. Nonostante nella proposta della commissione di valutazione per la candidatura dell’Italia per i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 depositata in questi giorni al Coni l’Altopiano non compaia, la proposta stessa della commissione tecnica lascia spazio al “ripescaggio” dei Sette comuni. La proposta, anzichè prediligere una delle tre candidature presentate (Milano, Torino e Cortina), ha preferito unirle in una unica, indicando le località migliori per ciascuna disciplina sull’asse Torino, Milano, Cortina. Proprio in questa proposta olimpica spalmata su tutto l’arco alpino potrà inserirsi l’Altopiano, sia per le gare di fondo che per quelle della combinata nordica, in quanto l’Altopiano si trova più vicino alle grosse vie di comunicazione rispetto alla Val di Fiemme o alla stessa Cortina e quindi con collegamenti più facili con le sedi lombarde e piemontesi. E proprio questa osservazione è stata inserita negli allegati della proposta della commissione Coni dal presidente della Fisi, Flavio Roda. «La partita non è ancora chiusa per l’Altopiano – sottolinea Andrea Gios, presidente della Fisg e componente della commissione Coni –. Siamo alla fase due dell’operazione: dopo la presentazione dei dossier dei candidati, questi dossier sono stati analizzati dalla commissione, che ha fatto le sue considerazioni. Ora la nostra proposta ritornerà alle regioni proponenti, che dovranno mettersi assieme e stilare un fascicolo finale per il Cio». «In questa fase tutto può cambiare – prosegue Gios – e l’Altopiano potrà inserirsi nella partita come sede olimpica. Le sue strutture per il fondo sono state indicate nella nota della Fisi e per quanto concerne la combinata nordica serve solo costruire un trampolino da salto adeguato: con una spesa di 15 milioni di euro, ripartiti tra fondi di confine e fondi regionali, sarebbe facilmente realizzabile e creerebbe una sede d’eccellenza per lo sci nordico. Tutto dipende dalla volontà politica, soprattutto regionale. Se nella fase di concertazione il Veneto inserirà l’Altopiano al posto della Val di Fiemme come nella prima bozza, credo che la scelta passerebbe senza problemi». Una partita che l’Altopiano è pronto a giocarsi, come sottolinea il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern: «In otto anni troveremo i soldi e realizzeremo i piccoli interventi sulle piste da fondo e il trampolino senza alcun problema. Proprio la volontà di metterci in gioco ha generato rassicurazioni da parte della Regione, pronta a riconsiderare la sua posizione sull’Altopiano perché, con la proposta della commissione tecnica, le problematiche sottolineate dai tecnici regionali sulla distanza dell’Altopiano dai centri olimpici viene meno. Anzi, ora diventano il nostro punto di forza». Sulla ricettività e viabilità carenti, il primo cittadino asiaghese non ha dubbi: «La viabilità di collegamento è certamente migliore rispetto alla Val di Fiemme e a Cortina. Così come la nostra capacità ricettiva è sicuramente superiore rispetto a Pragelato. Qualsiasi criticità è risolvibile perché gli stessi operatori avrebbero tutto l’interesse a migliorare le strutture. Basta il via libera da parte del Cio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni