Nuovo ospedale, il futuro resta incerto

Un cantiere desolatamente fermo, dove raramente i pochi operai sono al lavoro. Il nuovo ospedale di Asiago rimane lì, in attesa di essere completato ma senza una certa data di consegna. Una situazione che sta provocando tra cittadini e personale sempre maggiori timori: la struttura vedrà mai la luce? I servizi ospedalieri altopianesi saranno inesorabilmente ridotti? Sono passati cinque anni dalla posa della prima pietra, avvenuta nel dicembre 2012 alla presenza del governatore veneto Luca Zaia, che aveva promesso che entro la fine del 2015 la nuova struttura sarebbe entrata in funzione. Numerosi stop ai lavori dovute a tre operazioni di bonifica da residuati bellici, seguite dalla necessità di estrarre un grosso giacimento di marmo biancone, hanno fatto slittare di volta in volta la data di consegna. Fino al fallimento e successiva richiesta di concordato in bianco, nel 2017, del costruttore Guerrato spa, impegnato, assieme ad altre aziende, in un consorzio temporaneo di imprese. Procedura che ha di fatto annullato ogni possibile previsione di consegna dell’ospedale, già finanziato in buona parte dal Cipe e con un ulteriore finanziamento regionale. «È una situazione ingarbugliata, lo ammetto – commenta il presidente della Spettabile Reggenza, Emanuele Munari –. La direzione generale sta cercando di risolvere questo caos nel miglior dei modi, evitando seguiti giudiziari come nel caso dell’ospedale di Montecchio, dove era impegnata sempre la Guerrato». Alla Asl 7 spiegano come la complessità dello storno della Guerrato dall’appalto, dato che le altre due aziende coinvolte sono economicamente solide e intenzionate a proseguire nei lavori una volta consegnati dalla Guerrato, nonostante i continui incontri con Regione e la stessa Guerrato, per ora non stanno portando a risultati concreti. Prolungando quindi i tempi di consegna dell’opera, attesa da tempo. «Lo ha confermato lo stesso direttore generale Giorgio Roberti in un recente incontro con i sindaci del territorio – prosegue Munari –. Anche la Regione è impegnata nella risoluzione del problema ma, come si può notare se si passa dall’ospedale, grossi passi in avanti non sono finora stati fatti». L’inattività all’interno del cantiere grava molto sul personale, che teme nuovi ridimensionamenti, la riduzione di servizi e la chiusura di reparti; decisioni che quindi potrebbero comportare degli spostamenti di posti di lavoro verso le altre strutture dell’Asl, Bassano o Santorso. Inoltre «l’incertezza che aleggia sul futuro dell’ospedale frena anche l’arrivo di nuovi medici, chiamati a sostituire colleghi che hanno cambiato posto di lavoro», come ha sottolineato il primo cittadino asiaghese Roberto Rigoni Stern con la direzione generale nell’ultimo incontro avuto con il personale ospedaliero. «Per tutti noi sindaci altopianesi la salvaguardia della sanità altopianese e il completamento dell’ospedale nuovo sono prioritari – spiega Munari –. Ma come unione dei sindaci non possiamo certo entrare nelle dinamiche interne all’azienda ospedaliera. Più volte abbiamo confermato la nostra fiducia nella direzione ospedaliera, che puntualmente ci tiene informati sugli sviluppi. Continueremo a tenere alta l’attenzione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni