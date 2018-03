Numeri da record Avis provinciale ai vertici in Veneto

Dona sangue, dona la vita. È lo slogan che da sempre accompagna le campagne di raccolta sangue dell’Avis. Un donare che però è qualcosa di più. È donare il proprio tempo, è donare parte di se stessi, di quel prezioso liquido che scorre nelle vene che porta la vita. È altresì un donarsi anonimamente, senza secondi fini, senza sapere a chi sarà destinato il proprio sangue. Ma che regalerà un altro giorno con il sorriso a qualcuno, è consentire altro tempo che questa persona possa dedicare ai propri affetti, è permettere una seconda chance. Donare è anche donare salute; a se stessi perché il donatore di sangue ha la responsabilità di assumere stili di vita sani così come dona salute a chi invece è ammalato. Proprio del valore del dono si è discusso ieri al palazzo Millepini di Asiago in occasione della 49a assemblea provinciale dell’Avis organizzata nell’imminenza del 50° dell’Avis asiaghese. Nel capoluogo altopianese si sono infatti riuniti delegati delle sedici sezioni comunali vicentine dell’associazione di donatori di sangue che riuniscono 9339 soci donatori affiancati da altri 238 iscritti non donatori. Un piccolo esercito che nel 2017 ha donato 13.046 sacche di sangue intero, 2381 donazioni di plasma e 41 piastrinoaferesi per un totale di 15440 sacche raccolte dai centri trasfusionali vicentine. Dati che pongono la sezione provinciale vicentina al vertice dell’ Avis regionale in base a numero di donazioni per popolazione con un incremento di 3,53 per cento nell’ultimo quinquennio. Risultato raggiunto grazie anche all’implementazione della prenotazioni via web che ha ridotto i tempi d’attesa. Numeri che sono motivo di orgoglio per il consiglio provinciale e una base di partenza importante per il direttivo profondamente rinnovato a partire dal presidente, Giovanni Vanin. «Il mio primo pensiero – ha esordito Vanin - è rivolto a tutti coloro che, con grande impegno e spirito di servizio verso il prossimo ci hanno consegnato un’organizzazione che, per la sua importanza sociale, abbiamo il dovere di preservare, migliorare ma soprattutto amare. Per il prossimo futuro attueremo tutte le iniziative volte a incrementare i nostri donatori, valorizzando nella cultura avisina il concetto “donare salute”. Infine, ma non certo aspetto secondario, vorremmo promuovere con maggiore intensità la presenza dell’Avis nel capoluogo berico e supportare tutte le sezioni comunali nel reclutamento di nuovi donatori anche attraverso l’appoggio dei media locali come il Giornale di Vicenza». «Senza dubbio – ha confermato il presidente dell’Avis altopianese, Antonio Facco – c’è la necessità di allargare la base dei nostri giovani donatori. L’età media degli iscritti è in aumento e la popolazione più giovane è in calo. Dobbiamo trarre spunto da iniziative come quelle di altre sezioni comunali come Bassano con la “Città del Dono” nelle scuole e nelle associazioni giovanili con Comuni e Asl». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni