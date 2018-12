Nel conto regionale quasi 2 milioni

Sono quasi 2 milioni gli euro raccolti dalla Regione Veneto per il sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre. I soldi, precisamente 1.944.149,78 euro, giungono da 13 mila 525 donatori: in 11 mila e 668 hanno donato fino a 100 euro e si tratta per lo più di privati cittadini che hanno voluto dimostrare la loro solidarietà. «Il grande cuore dei veneti – sottolinea il presidente della Regione, Luca Zaia – si sta manifestando ogni giorno con una generosità commovente, rappresentata in egual misura da grandi aziende a persone comuni. Ad ognuna di queste persone stringo simbolicamente la mano con gratitudine, garantendo che ogni euro donato andrà ad aiutare i territori e le persone colpite». Gli stessi dipendenti regionali potranno contribuire alla gara solidale destinando un corrispettivo di ore di lavoro, a scelta del dipendente, al conto corrente regionale creato appositamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.