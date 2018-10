Lupi, promosso lo sportello di aiuto

Stefania Longhini «Un punto di riferimento importante e sicuramente utile per gli allevatori, che hanno trovato aiuto e appoggio sotto diversi aspetti». A quattro mesi dall’apertura, avvenuta nel mese di giugno, a ridosso dell’inizio della stagione dell’alpeggio, il presidente dell’Unione Montana Emanuele Munari traccia un primo positivo bilancio dello “Sportello Lupo” attivato dalla Regione in collaborazione con l’Unione montana. Per tre giorni la settimana nella sede dell’Unione, in via Stazione ad Asiago, è stato ed è presente un funzionario della Direzione agroambiente, caccia e pesca della Regione a disposizione degli allevatori per garantire in loco informazioni, assistenza, massimo coordinamento con le guardie venatorie, formazione e risposte veloci, se non immediate, alle richieste di sostegno e all’inoltro delle domande di indennizzo. «Emanuele Pernechele, il funzionario incaricato dalla Regione – sottolinea Emanuele Munari – ha lavorato bene, con massima disponibilità, intervenendo al fianco degli allevatori anche fuori dall’orario stabilito, recandosi sul posto per verifiche e report sulle predazioni, con tanto di foto e prelievi. Importante poi l’assistenza data agli allevatori nella compilazione delle richieste di indennizzo». «Sono davvero molto soddisfatto di questa iniziativa – riprende Munari - che ci permette di avere dati reali sul numero delle predazioni e creare una casistica precisa. Cosa positiva è che in questo modo la Regione insieme all’Unione montana abbia fatto sentire concretamente la propria vicinanza agli allevatori dell’Altopiano. Ricordo che si tratta di un progetto pilota in Italia, una nuova forma di collaborazione sperimentale che potrà, se l’esito sarà ritenuto soddisfacente, ma a mio avviso lo è, essere estesa anche ad altre aree in quota del territorio veneto». Per quanto riguarda i numeri, Munari parla di poco più di 140 predazioni in tutto l’Altopiano (tra bovini, pecore, asinelli) dall’inizio dell’anno, avvenute sui pascoli d’altura ma anche presso le sedi delle aziende agricole, nelle vicinanze dei paesi. «Va anche sottolineato – dice il presidente della Spettabile – che tutta l’assistenza viene fatta a titolo gratuito. Certo questo non risolve un problema, quello della presenza del predatore, che rimane tutt’oggi scottante e preoccupante ma portare tutto il sostegno possibile agli allevatori, come già avevamo cominciato a fare come Unione montana lo scorso anno, con Laura Veronesi e Giuseppe Fincati, penso sia una buona cosa. Fondamentale poi l’aspetto della prevenzione». Oltre allo Sportello aperto da Regione e Unione Montana, gli allevatori altopianesi associati alla Coldiretti hanno avuto a disposizione il supporto dell’associazione con un tecnico specializzato presente in loco ogni giovedì in grado di fornire un adeguato supporto, specie dal punto di vista burocratico. «Anche questo – sottolinea Erika Rodeghiero, presidente della Coldiretti Altopiano – è stato un servizio che è stato sfruttato con discreto successo». Ora si avvicina l’inverno che porterà abitudini diverse nei lupi (tra l’altro gli esemplari giovanissimi sono soggetti a elevata mortalità) ma rischia di avvicinarli agli abitati: il pericolo non va sottovalutato. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

