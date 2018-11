«Legno, serve un prezzo di equilibrio»

«Una cosa del genere non è mai successa prima. Non è paragonabile a niente». Sono giorni di lavoro molto intenso anche per Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia. Pefc è un’iniziativa internazionale che si occupa della gestione sostenibile delle foreste: in sostanza, il marchio Pefc garantisce che la gestione di un determinato bosco o foresta segue protocolli di altissimo livello tecnico. Era stato avviato l’iter anche per i 32 mila ettari di boschi altopianesi: la devastazione dovuta al recente maltempo, naturalmente, ha spostato le priorità. Non significa però che Pefc Italia non possa avere un ruolo preciso nel processo di ripristino del patrimonio boschivo altopianese. Il problema più urgente è lo smaltimento degli alberi abbattuti dalla furia del vento. Antonio Zenari, fondatore del Consorzio forestale legno locale, nonché referente di Pefc Italia per il Vicentino, parla di mezzo milione di metri cubi di legno. «La stima è attendibile - spiega Brunori - Un calcolo preciso sarà fatto quando le Università di Padova e della Tuscia avranno completato i rilievi mediante immagini satellitari, mettendo a confronto la superficie attuale con quella pre-disastro. Si tratta comunque di un’enormità. Non si potranno fare tagli nei boschi per i prossimi 20-25 anni». Il primo passo, dice ancora l’esperto, dovrà essere il ripristino delle strade forestali, anch’esse stravolte dalla pioggia, così da poter entrare a prendere gli alberi abbattuti prima che possano essere intaccati da insetti e funghi. «L’intervento dovrà essere fatto prima che il legno si bagni, vale a dire il prossimo autunno»; le possibilità concrete di esbosco, aggiunge Zenari, sono di circa 150 mila metri cubi, «per tutto il resto il destino immediato è la biomassa, quindi margini di sussistenza risicati». Qui si innesta uno dei rischi nella gestione dell’emergenza: ci sono aziende straniere, specie austriache, dotate di mezzi pesanti in grado di fare l’esbosco in tempi rapidi. Ma a quale prezzo? «Il pericolo di speculazioni è reale - nota Brunori - L’obiettivo è trovare un prezzo, per il legno degli alberi abbattuti, che sia di equilibrio fra la speculazione e il prezzo di mercato, che ovviamente non può essere praticato. In questo, come Pefc possiamo avere un ruolo di “facilitatori” per trovare questo punto di equilibrio. Chiederemo agli imprenditori del legno di comprare legno veneto e trentino, anzi, molti di loro si stanno già facendo vivi in tale senso». Pefc intende dare vita a delle filiere solidali, «stiamo studiando dei contratti pluriennali ad hoc. E alle aziende che vi aderiranno non faremo versare la quota che di solito corrispondono all’ente. Ci sembra il minimo, in una situazione del genere». La fase successiva, non meno complicata, sarà quella del rimboschimento. Per Zenari servirà almeno un milione di piantine, «il cui seme - dice ancora Brunori - non potrà essere raccolto dal Trentino, oppure dalla Svizzera o dall’Austria, perché hanno una genetica diversa. Qui c’è da difendere il genotipo. Per fortuna c’è Veneto Agricoltura, assolutamente attrezzata per compiti del genere». Il bosco del futuro dovrà essere diverso dalla “batteria” di abeti rossi che si è rilevata drammaticamente debole. «Si dovrà tornare al bosco naturale, con abete rosso, abete bianco, faggio, acero, frassino, pino mugo. Un bosco meno uniforme, con più radure, complessivamente più resiliente». «Al di là dei problemi contingenti - chiude Brunori - speriamo che questa tempesta funzioni da monito per tutti: dobbiamo cambiare il nostro stile di vita per ridurre l’inquinamento e limitare i cambiamenti climatici del pianeta, di cui i fenomeni meteorologici estremi sono una conseguenza». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianmaria Pitton