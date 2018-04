La montagna e il futuro «Ricostituire le Regole»

Le proprietà collettive e il loro ruolo nel determinare il futuro della montagna. Se ne discuterà oggi alle 15 al cinema Lux di Asiago in un incontro organizzato dalla Federazione dei cimbri dei Sette Comuni, nel quale saranno analizzate le proprietà collettive nel passato, la loro evoluzione giuridica nel corso del tempo e soprattutto quale potrebbero essere il loro ruolo nella gestione della montagna di oggi. Dopo i saluti del sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, e del presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, il moderatore Walter Milan (responsabile pubbliche relazioni del Cai) introdurrà i relatori chiamati a dare il proprio contributo, a partire dal presidente del Consiglio comunale di Asiago, Michela Rodeghiero, che, oltre a dare il via alla giornata, renderà omaggio al lavoro fatto dal compianto avv. Domenico Pretto, tra i più strenui sostenitori della reistituzione delle Regole sull’Altopiano. Seguiranno poi le ricerche e le valutazioni di Michele Filippini, Elisa Tomasella, Stefano Lorenzi, Consuelo Martello e Gianluca Rodeghiero, che illustreranno il passato, il presente e il futuro delle proprietà collettive dopo l’approvazione della legge regionale sui domini collettivi. La necessità di ricreare la figura istituzionale delle proprietà collettive, ovvero le Regole, per la gestione della montagna è spiegato il presidente della Federazione cimbra, Francesco Rodeghiero. «La montagna - osserva - rappresenta il 41 per cento del territorio europeo, e in esso vive il 25 per cento della popolazione. È il luogo della diversità culturale e della biodiversità ambientale. Dalla montagna, non bastasse, proviene il 50 per cento dell’acqua che si beve e sempre la montagna ospita circa un terzo dei boschi che depurano l’atmosfera. Però la gente di montagna non è coinvolta nei processi decisionali che riguardano la gestione della montagna, nonostante per tanti secoli sia stata attenta custode di questo patrimonio». «Le Regole, o Vicinie, che raggruppano gli antichi abitatori della montagna – conclude Francesco Rodeghiero – possono costituire quella rappresentanza organizzata e quell’opinione pubblica diffusa che renderebbe le iniziative dell’Unione Europea, così come della Regione, maggiormente favorevoli e più attenti alla tutela della diversità culturale, linguistica e territoriale». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.