ASIAGO. Non c'è pace per gli alberi sull'Altopiano di Asiago. Oggi sono stati portati a termine diversi interventi dei vigili del fuoco, fra Asiago e Gallio, per liberare le strade bloccate dagli alberi abbattuti dal forte vento.

Alle 15 i vigili del fuoco avevano già effettuato 5 interventi per rimuovere i tronchi caduti sulle carreggiate dell'Altopiano. Non ci sono stati registrati danni a persone o auto.

Allerta meteo anche per Natale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto, alla luce delle previsioni meteo dell’Arpav, ha dichiarato lo stato di attenzione per l’arrivo di venti anche di forte intensità sulle zone montane e pedemontane del territorio. Il bollettino indica che tra le 8 di lunedì 24 dicembre e le ore 20 del 25 dicembre potranno verificarsi fenomeni di venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana.







