“L’Archivio svelato” al museo Le Carceri

Sarà inaugurata domani alle 17 la nuova mostra allestita al museo “Le Carceri” e dedicata all’archivio storico, restaurato negli ultimi dieci anni dall’Amministrazione comunale asiaghese. Si intitola infatti “Dalla Reggenza alla ricostruzione. L'Archivio svelato”, l’esposizione che fino al 30 giugno animerà il plesso museale del capoluogo altopianese con visite guidate, laboratori e appuntamenti di approfondimento per far riscoprire l’archivio storico. Quasi ottocento anni di storia saranno ricostruiti nelle sale espositive a partire dal primo diploma di concessione di privilegi ai Sette Comuni firmato da Mastino della Scala e datato 1339. Si riscoprirà poi l’intensa attività “diplomatica” dei Reggenti prima con la Serenissima poi con la corte di Vienna dove l’ultimo cancelliere della Reggenza, Domenico Rigoni Stern, tentò invano di vedere preservati gli antichi diritti. La mostra è proposta dall’Amministrazione Comunale di Asiago, grazie al contributo della Fondazione CariVerona, in partenariato con l’Istituto di cultura cimbra e con il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto e della Provincia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.