Informazioni ai turisti Corso per albergatori

La sezione Asiago Altopiano 7 Comuni del Cai, in collaborazione con il Cai Veneto, propone un corso rivolto a commercianti, albergatori e a tutte quelle figure che operano nel turismo a stretto contatto con gli ospiti dell’Altopiano. «L’iniziativa – afferma Nicola Lobbia, presidente della sezione altopianese – nasce dalla voglia di fornire agli operatori la possibilità di interloquire con i turisti, istruendoli a una frequentazione consapevole, corretta e sicura, dimostrando nel contempo competenza e conoscenza del territorio e aumentando di fatto il rapporto di fiducia e il grado di fidelizzazione della clientela». In programma ci sono tre pomeriggi da 2 ore ciascuno nella sede del Cai di Asiago. Il primo incontro si terrà il 27 marzo e verterà sul tema “Ambiente alpino, pericoli della montagna, scala delle difficoltà”, a cura di Gianni Frigo; il 3 aprile, invece, sarà la volta di “Abbigliamento, preparazione dello zaino, cenni di alimentazione” con Renato Frigo; infine, il 10 aprile, ecco “Brevi cenni di meteorologia e topografia, come trasmettere le informazioni al turista”, a cura di Antonio Paganin. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni e iscrizioni chiamare uno dei seguenti numeri di telefono: 339 5912824 (Nicola Lobbia) 320 0699446 (Antonio Paganin). • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.L.