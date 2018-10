In arrivo 7,7 milioni per le sale operatorie del nuovo ospedale

Oltre sette milioni di euro regionali per l’ospedale di Asiago. È quanto ha stanziato la Giunta del Veneto con una delibera approvata proprio ieri e che ha dato il via a investimenti nella sanità regionale per 73 milioni e 666 mila euro, assegnati a vari aziende ospedaliere per adeguamenti tecnologici e miglioramenti strutturali. Tra questi fondi, 10,8 milioni di euro sono destinati all’Ulss 7 Pedemontana, compresi i 7,7 milioni per il nosocomio altopianese. I fondi regionali per Asiago vanno a completare il pacchetto di investimenti per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e si aggiungono ai 22 milioni di euro assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel 2011. Nello specifico, i 7,7 milioni di euro serviranno per la realizzazione delle sale operatorie, non comprese nel primo progetto esecutivo presentato nel dicembre 2012 al momento della posa della prima pietra da parte del governatore veneto Luca Zaia, che costeranno 5,5 milioni di euro. I restanti 2,2 milioni di euro serviranno per gli allestimenti generali e per gli arredi delle camere, degli studi dei medici e degli ambulatori. «È la prima buona notizia da tempo – commenta il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern –. Questi fondi, promessi già da tempo e oggi confermati dalla Regione, dimostrano come l’ente regionale crede nella sanità altopianese e in particolare in un ospedale per acuti, con le chirurgie generali, ginecologiche e ortopediche attive, in netto contrasto con quanto sembra emergere a volte, quando sembra si voglia ridurre il nostro ospedale a un semplice polo riabilitativo e “post acuti”». Gli investimenti importanti da parte della Regione in effetti ricalcano i piani per la sanità ospedaliera altopianese elaborati nell’oramai lontano 2012 ma cozzano con la grave carenza di medici in tutta la Penisola, come sottolineato in numerose discussioni anche in Parlamento. «Da una mia personale indagine in varie Ulss venete - prosegue Rigoni Stern - ho riscontrato sì una certa carenza di medici specialisti ma non tale come sbandiera l’Ulss Pedemontana. Quindi le cose sono due: o all’Ulss 7 non si sa come cercare i medici necessari per i tre ospedali di sua competenza, oppure non si sa come incentivare i medici a venire negli ospedali di Asiago, Santorso e Bassano. Tutti presidi sanitari con pari dignità e pari diritto di esistere. Anche in altre occasioni sembrava impossibile trovare medici disposti a praticare ad Asiago ma poi, dopo polemiche e incontri in Regione, le cose si sono subito risolte». «È vero che la carenza di personale sanitario è la principale criticità del momento – conferma l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto –: per ora in Veneto riusciamo ancora a garantire al 100 per cento i livelli essenziali di assistenza come previsto dal Ministero della Salute, però con sempre maggiore difficoltà. Ecco quindi l’insistenza veneta di gestire esclusivamente su scala regionale l’assegnazione delle borse di specialità, perché al Ministero di sicuro non sanno di che medici abbiamo davvero bisogno ad Asiago così come in altri ospedali». Per quanto riguarda invece i nuovi finanziamenti, Coletto sottolinea come «è il coronamento di un lavoro certosino di raccolta e verifica delle necessità d’investimento in tutte le strutture del territorio. Dico con orgoglio che reperire questi fondi è stato un’impresa, ma non si fermerà qui perché ogni anno arriveranno nuovi investimenti nella sanità veneta». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni