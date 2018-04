«Il turismo cresce ma bisogna fare di più»

La montagna è la Cenerentola del turismo veneto. Nei dati riguardanti il 2017, per i quali si brinda a un’annata da record, la destinazione montana si mostra ancora poco frequentata rispetto ad altre mete decisamente più ambite quali spiagge, città d’arte, lago e terme. Pur registrando, in generale, un 3,6% di incremento negli arrivi, le presenze calano e segnano un -3,2% rispetto all’anno precedente. Un andamento probabilmente imputabile, secondo gli esperti, alla carenza di neve nella stagione 2016/2017. Il segno negativo non riguarda però l’Altopiano dei Sette Comuni che, al contrario, ha visto crescere sia gli arrivi, passati complessivamente dagli 83.476 del 2016 ai 91.794 del 2017, ma anche le presenze, che crescono di oltre 16 mila unità, da 340.931 a 357.257. «Siamo lontani però dai numeri di vent’anni fa – sottolinea l’assessore al turismo del Comune di Asiago, Chiara Stefani - ma si consideri che il grande crollo nelle statistiche si nota dall’anno in cui per gli affittacamere non c’è più stato l’obbligo di registrazione delle presenze, dato questo che non va sottovalutato». I dati relativi all’Altopiano, in sostanza, sono sempre parziali perché nell’analisi del movimento turistico non si tiene mai conto delle seconde case che, in vari paesi dei Sette Comuni, sono molto più numerose degli alberghi. «È comunque difficile fare una considerazione generale sul turismo nell’intero territorio altopianese – continua l’assessore –: i numeri andrebbero analizzati comune per comune e mese per mese per riuscire ad interpretarli nella giusta maniera». In effetti, solo per fare un esempio, il dato relativo alle presenze ad Asiago è positivo con un piccolo incremento nel 2017 rispetto al 2016, rispettivamente 187.205 e 174.648. Roana invece ha avuto un piccolo calo passando dalle 114.085 del 2016 alle 109.085 dell’anno scorso. «Inoltre, guardando l’andamento mese per mese e confrontandolo con gli anni precedenti – aggiunge Chiara Stefani - si può capire cosa ci sia stato di attraente per i turisti. Rispetto anche alla stagione e alla programmazione turistica, stiamo inserendo diverse manifestazioni ed eventi atti a destagionalizzare il turismo». Al di là delle presenze che una manifestazione può o meno attirare, va considerato tutto il lavoro di promozione del territorio che ad essa è legato, i cui risultati si potranno sicuramente vedere nel tempo. Resta che i dati registrati nel 2017 sono sicuramente incentivanti e, rispetto al futuro, l’assessore Stefani si dichiara piuttosto «speranzosa». «Senz’altro, grazie all’introduzione dell’imposta di soggiorno, avremo la possibilità di investire di più sia nella programmazione che nella promozione. Le poche risorse a disposizione sono state finora un freno importante». In ottica di valorizzazione territoriale, l’assessore non ha dubbi: «Ogni cosa ha la sua importanza. L’ammodernamento degli impianti sciistici che si sta portando avanti è necessario, ma lo è anche sviluppare il fondo, di cui siamo considerati il Paradiso. Il nostro territorio ha tante e tali varietà da poter rispondere ai desideri e aspettative di vacanza di un ampio ventaglio di persone in ogni stagione. Tutto va sfruttato a dovere, sempre ovviamente nel rispetto dell’ambiente». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini