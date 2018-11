Il lupo “divora” l’Asiago dop di malga

La presenza dei lupi sull’Altopiano mette a rischio anche la produzione del celebre e amato formaggio Asiago. Lo dichiara il presidente del Consorzio tutela formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni, che ha esposto tutte le sue preoccupazioni, e quelle degli allevatori, in una lettera inviata ai ministeri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e tutela del territorio. «L’arrivo del lupo – scrive Rigoni – in un territorio vergine, privo di competitori naturali e quindi favorevole alla rapida crescita in termini di esemplari, sta mettendo a rischio la produzione del formaggio Asiago, in particolare della varietà “prodotto di montagna” e quello di malga, perché gli allevatori produttori di formaggio d’Asiago d’allevo potrebbero abbandonare malghe e alpeggi estivi». La crescente esasperazione degli allevatori per le numerose predazioni, la paura di mettere a repentaglio le loro mandrie e l’impossibilità di trovare aziende agricole disponibili ad affittare i loro animali affinché i malghesi raggiungano i numeri di animali previsti dai contratti con i Comuni sta mettendo a repentaglio un sistema d’allevamento e di produzione casearia consolidata da secoli. «Non è solo l’Altopiano ad essere colpito ma tutta la zona di produzione montana dell’Asiago dop – prosegue Rigoni – dove le migliaia di capi che popolano le montagne in cui viene prodotto l’Asiago dop sono messe a repentaglio. Sono zone di grande biodiversità, raggiunta grazie alla secolare usanza dell’alpeggio, e che, stando a documenti storici, non ha mai conosciuto la presenza del lupo. L’Altopiano dei Sette Comuni in particolare è caratterizzato da una grande concentrazione di malghe, in molte delle quali viene prodotto in loco formaggio di Asiago di malga, un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo. Proprio in queste malghe i sistemi di prevenzione fornite dalla Regione Veneto non hanno dato i risultati sperati. Intanto le continue incursioni dei lupi, anche in questi periodi, in aziende agricole produttrici di latte per il formaggio Asiago, stanno piegando la volontà degli allevatori. Già molti stanno considerando di abbandonare le malghe, con tutte le conseguenze che questo comporta». Da tempo le associazioni di categoria degli allevatori indicano come l’allevamento bovino sull’Altopiano svolge un doppio ruolo: da una parte rappresenta il principale motore economico locale sotto il profilo agricolo-turistico e dall’altra con il pascolamento degli animali contribuisce alla cura del territorio, mantenendo il delicato equilibrio naturalistico che, senza gli animali al pascolo, rischia di venire alterato per sempre. «Sul piano turistico – conclude Rigoni – c’è timore da parte dei frequentatori delle nostre montagne di inoltrarsi nelle zone meno trafficate. Prima che sia troppo tardi e che la situazione diventi irrecuperabile, chiediamo un intervento forte e deciso da parte parte delle istituzioni per un problema non più procrastinabile. Non possiamo rischiare di perdere un patrimonio come l’Asiago dop prodotto nelle malghe: sarebbe come perdere la nostra anima e l’essenza stessa del nostro formaggio che lega la straordinaria qualità di questo prodotto al luogo dove viene prodotto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

