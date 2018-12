Il Golf club cresce con nuovi impianti e più tecnologie

Con un aumento del capitale sociale votato dai soci del Golf Club Asiago il potenziamento del golf club altopianese fa un altro passo in avanti con una serie di interventi che prenderanno il via già con la prossima primavera grazie ai progetti già in fase esecutiva stilati dagli studi Benetti Grigolo di Vicenza, European Golf Design di Londra e la vicentina Nexteco. Il tutto nella prospettiva di un ampliamento a 27 buche dell’impianto. In particolare i lavori consisteranno in un restyling totale del campo da gioco. Parallelamente a questa ristrutturazione, che presenterà ai golfisti un percorso rinnovato, sarà anche potenziato l’impianto di irrigazione e l’impianto elettrico oltre a costruire una struttura polifunzionale. L’aumento di capitale proposto dal presidente del consiglio di amministrazione del Golf Club Irene Gemmo era di un milione di euro, quota minima a copertura dei tanti lavori prospettati. «Sono fondi che vanno ad aggiungersi ai 2 milioni e 925 mila euro già assegnati che il Comune di Asiago ha ottenuto da Regione del Veneto, Fondo Comuni Confinanti e Provincia di Vicenza – spiega Gemmo - La proposta è stata accolta all'unanimità durante un’assemblea straordinaria dei soci testimoniando la condivisione dei lavori di un costo globale intorno ai 4 milioni di euro». In particolare, il piano presentato riguarderà il laghetto che ha superato i 15 anni di vita tecnica e non è più in grado di assicurare l’irrigazione necessaria per il mantenimento del campo. Si intende quindi ripristinare il laghetto e crearne un altro attingendo l’acqua da un pozzo in profondità già individuato. L’acqua servirà sia per l’irrigazione dei green d’estate sia per l’innevamento programmato per le piste da fondo. Inoltre non dovendo più attingere l’acqua dall’acquedotto comunale il Golf Club potrà risparmiare dagli 8 ai 10 mila euro all’anno. Per quanto riguarda la struttura polifunzionale, questa troverà spazio dove ora c’è l’edificio adibito a campo pratica. Sarà una struttura didattica in grado di accogliere tutte le funzioni a servizio delle attività sportive che si praticano all’interno dell’area del golf club e si svilupperà su più piani. Nel piano interrato ci saranno locali a servizio sia per il golf sia per lo sci di fondo. Al piano terra troveranno spazio i simulatori per il golf e nuove tecnologie per il golf indoor oltre a 11 battitori coperti a cui si aggiungono spazi polivalenti in occasione di eventi sportivi. Il piano rialzato infine sarà caratterizzato da due locali adibiti a “putting green” e palestra che potranno essere utilizzati durante le competizioni dal comitato tecnico e dai giudici di gara. I finanziamenti comprenderanno anche lavori sul campo pratica adeguandolo alle mutate esigenze dei golfisti, la sistemazione del verde, la creazione di target green e di una nuova area putting, bunkers, approcci e ospitalità golf clinic. «Abbiamo voluto sostenere questo impianto che è un’eccellenza della nostra offerta turistica – dichiara il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern – Sotto la presidenza di Irene Gemmo il Golf club di Asiago ha fatto un salto di qualità crescendo e sapendo offrire un ottimo livello di ospitalità. Il nuovo elettrodotto sarà interrato. In seguito ci sarà anche il teleriscaldamento e verrà posata la fibra ottica per la trasmissione dei dati». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni