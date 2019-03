Il formaggio Asiago protagonista in Giappone

Con l’entrata in vigore dell’Epa, che riconosce e tutela pienamente il formaggio Asiago Dop in Giappone, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha intensificato l’attività di informazione e promozione e ha invitato a Tokyo, quaranta tra i più importanti giornalisti e food blogger per una sessione tutta dedicata alla scoperta del patrimonio di autenticità della produzione d’origine e delle tecniche tradizionali della specialità veneto-trentina. Il Giappone è un mercato in continua espansione dove l’Italia rappresenta la quinta nazione di importazione per i formaggi, col 7% in valore e una variazione, del 2018 sul 2017, del + 3,4%. Per cogliere questo crescente interesse, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, dopo il successo ottenuto all’EU Geographical Indications Cheese Festival, la prima rassegna interamente dedicata ai formaggi europei ad indicazione geografica svoltasi nel settembre scorso a Tokyo, ha scelto di rafforzare la conoscenza e valorizzazione del prodotto con l’incontro esclusivo di Recipeblog. Fino a domani, il Consorzio partecipa a Foodex, la più importante manifestazione fieristica per il settore agroalimentare in Giappone nel Padiglione Italia curato dall’Agenzia Ice, nell’ambito della collettiva promossa dall’Afidop (l’Associazione dei Formaggi italiani Dop e Igp). • © RIPRODUZIONE RISERVATA