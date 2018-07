I paesi spengono le luci

Sull’Altopiano ci si prepara a quella che è stata definita l’eclisse lunare più lunga del secolo. Per oggi, è stato infatti deciso di spegnere completamente l’illuminazione pubblica proprio per riuscire ad apprezzare meglio l’eclisse totale, un evento raro, che inizierà alle 20,48 e durerà 103 minuti. L’Arpa Veneto con l’osservatorio astrofisico di Asiago ha infatti organizzato una serata speciale di osservazione dell’eclisse e, in questa ottica, al fine di contrastare l’inquinamento luminoso purtroppo oggi tanto consistente e invadente, è arrivato l’invito prima e la decisione poi, di provvedere allo spegnimento di tutta l’illuminazione pubblica in maniera da garantire a tutti, cittadini e ospiti dell’Altopiano di Asiago, di gustare l’eclisse in tutto il suo splendore, uno spettacolo davvero straordinario che non obbligherà nemmeno ad una levataccia. © RIPRODUZIONE RISERVATA