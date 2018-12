I maestri di sci: «Qui le gare olimpiche»

Mentre i bookmaker italiani puntano sulle Olimpiadi 2026 in Italia, i maestri da sci del Veneto puntano sull’Altopiano per alcune delle gare a cinque cerchi. Lo testimonia il neo presidente regionale del collegio dei maestri di sci Luigi Borgo, primo vicentino a capo dei 2000 maestri da sci veneti dopo 35 anni di presidenza bellunese. «Io, assieme a tutti i maestri di sci del Veneto, siamo convinti che l’Altopiano debba far parte della partita olimpica – illustra Borgo, valdagnese iscritto alla scuola sci Kaberlaba di Asiago –. Le Olimpiadi hanno una doppia finalità: il rilancio di località turistico-sportive invernali e rendere omaggio a quei territori che hanno contribuito alla diffusione degli sport invernali. Credo che in tutti i casi l’Altopiano rispetti queste finalità. Se poi si considerano gli ingenti investimenti che i Sette Comuni stanno compiendo nell’ammodernamento degli impianti da risalita, grazie anche ai fondi di confine, credo che le gare olimpiche potrebbero costituire il motore decisivo per il definitivo rilancio». «L’Altopiano è una delle poche località italiane con strutture invernali diffuse su tutto il territorio, a testimonianza della sua vocazione sportiva – continua Borgo –. In più conta numerosi atleti che hanno gareggiato negli olimpiadi e nelle gare di Coppa del Mondo. La stessa conformità del terreno lo rende il miglior sito per lo sci di fondo, dove sono state disputate molte gare internazionali. Se i Sette Comuni ospitassero gare olimpiache allora davvero le Olimpiadi 2026 sarebbero lombardo–venete costituendo, coi mondiali in programma a Cortina nel 2021, una favolosa doppietta del Veneto, a dimostrazione della capacità organizzativa della nostra Regione. Ma dobbiamo essere uniti fino alla fine se vogliamo aggiudicarci questo prestigioso risultato». Sulle possibilità dell’Altopiano di rientrare nei “giochi”, il presidente della Federazione italiana sport ghiaccio, Andrea Gios, è convinto. «Non è facile, ma ricordo che dopo l’assegnazione delle Olimpiadi a Tokyo quasi il 50% delle sedi sono state cambiate rispetto al dossier iniziale. Sia il governatore Luca Zaia che il presidente del Coni Giovanni Malagò mi hanno assicurato la loro disponibilità a inserire l’Altopiano. Serve però la volontà politica e delle categorie». «L’Altopiano come sede olimpica potrebbe ospitare gare di biathlon oppure di combinata nordica – prosegue Gios – entrambe discipline che rispetterebbero i dettami del Cio, che non vuole strutture non utilizzate o spese folli. Se riusciamo a realizzare un trampolino di salto con gli sci, con una spesa prevista di 10–12 milioni di euro contro i 7 milioni di euro previsti per l’adeguamento del trampolino di Predazzo, questa struttura andrebbe sempre utilizzata, considerata la grande tradizione dello sci nordico sull’Altopiano. Non scordiamoci che il portabandiera dell’Italia a Cortina 1956 è stato il saltatore asiaghese Tito Tolin». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni