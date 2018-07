I lupi in Parlamento. «Intervenire»

I lupi veneti approdano alla Camera dei deputati. A portarli a Roma ci ha pensato il deputato bassanese Germano Racchella con un’interrogazione al ministro dell'ambiente Sergio Costa per chiedere che vengano adottati «interventi urgenti per difendere gli allevatori, la sicurezza dei cittadini e le esigenze economiche e agricole locali dalle aggressioni dei lupi». Secondo Racchella le misure di contenimento e di prevenzione fino a oggi adottate non hanno risolto il problema e quindi servono azioni dirette, decise e determinate anche in risposta alle crescenti preoccupazioni dei cittadini «per il comportamento aggressivo dei lupi che si spingono in prossimità delle abitazioni». «Il Veneto – spiega Racchella - ha sottolineato il forte disagio fra gli allevatori e ha messo in atto alcune azioni, tra cui i fondi di supporto ai danni da predazione e l’acquisto di mezzi di prevenzione, oltre che la consegna di 10 cani pastori maremmano abruzzesi». Misure che per Racchella sono insufficienti, tanto da chiedere «modifiche al livello di protezione del lupo in conformità alle esigenze locali. Il Parlamento europeo ha appena approvato una risoluzione che sottolinea come le direttive sulla tutela della natura prevedono un'ampia flessibilità per agevolarne l'attuazione tenendo conto delle necessità economiche, sociali, culturali e regionali». Una presa di posizione che rallegra gli allevatori dell’Altopiano, bersagliati da continue predazioni. In poco più di 4 giorni, infatti, si sono contate oltre 20 predazioni tra bovini, ovini e asini, escalation che ha fatto salire alle stelle la tensione tra gli allevatori, che si sentono impotenti e senza segnali di cambiamento. Molti malghesi addirittura stanno valutando se scaricare gli alpeggi già nelle prossime settimane. «Ero già dubbioso a caricare i miei animali quest’anno – commenta Mario Nicolin, proprietario di due asini uccisi –, il prossimo anno i miei animali me li tengo a casa. Del mio stesso avviso ci sono tanti allevatori della Pedemontana che annualmente affittano i loro animali ai malghesi perché loro possano rispettare i termini contrattuali, che prevedono un numero minimo di animali per ettaro di pascolo». L’evidente “over kill” nelle predazioni trova varie spiegazioni. Da una parte i giovani del branco stanno imparando a predare, dall’altra sono trascinati da una sorta di “furor belli”, come spiega il comandante provinciale dei carabinieri forestali Isidoro Furlan. «Sono come impazziti – spiega –: il sangue e l’adrenalina della predazione fanno perdere la testa. In più l’abbondanza di prede fa in modo che non ci sia attenzione nelle uccisioni». Tra le problematiche sorte con l’arrivo dei lupi c’è anche la presenza dei cani da guardania nei pascoli, più pericolosi agli escursionisti dei lupi perché addestrati a tutelare la mandria. Qualsiasi cosa si avvicini, viene percepita come una minaccia. «Le zone dove ci sono i cani liberi vengono segnalate da appositi cartelli – spiega il presidente Coldiretti Altopiano Erika Rodeghiero – ma è chiaro che anche l’escursionista deve adottare maggiori cautele: trovare il malghese o ritornare sui propri passi. È un’altra conseguenza dell’arrivo dei predatori». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni