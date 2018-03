I bimbi di Canove incontrano il Papa

Una bellissima esperienza, ricca di emozione e commozione. Un incontro che ai bambini della scuola per l’infanzia di Canove, pur essendo ancora piccoli, probabilmente rimarrà impressa nella memoria e nel cuore per sempre. Così sarà sicuramente per le insegnanti, i genitori e il personale della scuola che li hanno accompagnati a Roma, ad incontrare niente meno che papa Francesco. All’udienza del Pontefice in sala Nervi, mercoledì scorso, tra migliaia di persone arrivate da tutto il mondo, c’era anche la comitiva altopianese: una novantina di persone, tra cui anche il sindaco di Roana, Valentino Frigo, il consigliere Roberto Tortora, il parroco don Nicola De Guio e suor Carla. La particolarità di questo incontro speciale è che è nato come regalo in seguito alla vittoria al concorso organizzato dalla multiutility Etra, gestore del servizio idrico integrato e dei rifiuti, “La natura insegna” edizione 2017, nel quale la scuola di Canove, con il “Lombrico Ca’ 9”, era risultata vincitrice per la categoria “Scuole dell’infanzia” come migliore elaborato sul tema “Il Riciclo dei rifiuti”. «È stato il consigliere comunale Roberto Tortora - racconta l’insegnante Ilaria Pizzorno - a prometterci un riconoscimento speciale per dimostrarci la soddisfazione e la gratitudine, sue e dell’amministrazione comunale, per questo bel risultato». Tortora, nel luglio scorso, approfittando della presenza sull’Altopiano dell’arcivescovo Giampietro Gloder in occasione della celebrazione al Sacrario militare in concomitanza con la ricorrenza dell’Ortigara, gli ha consegnato una missiva indirizzata al Papa per chiedergli di dare udienza ai bambini di Canove. La risposta positiva dal Vaticano è arrivata dopo due mesi. Così si è messa i moto l’organizzazione del viaggio, avvenuto pochi giorni fa. «In preparazione a questo appuntamento – dice la maestra – abbiamo parlato molto del Papa. I bambini hanno preparato un canto per lui e anche alcuni doni: un quadro fatto da loro, una copia del libro “Pensieri e Parole” di Patrizio Rigoni e il dvd Resetle, per portare così al Pontefice qualcosa che gli potesse raccontare un po’ della nostra terra». Ed ecco il gran giorno. Una volta giunti in sala Nervi, le famiglie con i bambini più piccoli sono state fatte sedere nelle prime file, ed è toccato a due di loro il privilegio di essere direttamente benedetti dal Papa. «Ma è stato come se ci avesse toccati tutti! – dice l’insegnante, ancora entusiasta per questa esperienza -. Ai nostri piccoli è piaciuto poterlo vedere e sentire la sua voce dal vivo. Un’avventura straordinaria per tutti, che non scorderemo». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini