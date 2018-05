«Ho pagato i sospetti con due infarti»

«Dentro il carcere del rimorso non ci sono io, e non ci sono mai stato. Io, quel terribile omicidio l’ho pagato amaramente, con due infarti e mezzo, anni di accuse ingiustificate e un dolore immenso, patito anche dalle poche persone che mi vogliono bene per davvero. Sono innocente ed è stato riconosciuto, ma essere stato a lungo al centro dei sospetti mi ha segnato profondamente». A dodici anni dall’inchiesta che per 18 mesi lo ha visto il principale sospettato del duplice omicidio di Enego, la mattanza tutt’ora senza un colpevole, che il 17 novembre del 2005 portò alla morte dei coniugi Miola, parla Alberto Dalla Costa, 52 anni. Vuole ribadire la sua innocenza e le sue sofferenze, anche alla luce dell’intervista rilasciata lo scorso novembre al nostro giornale, in cui la figlia di Domenico e Angela, Sira Miola, ha raccontato il suo rammarico, specificando: «Anche se il killer è ancora in libertà, vive certamente dentro una cella: quella del peso della colpa e del timore di essere scoperto. Non dev’essere una bella vita». È un pomeriggio di sole quando arriviamo nella casetta abbarbicata sul versante dell’Altopiano che dà sulla Valbrenta. L’edificio con le imposte dipinte di azzurro chiaro è tirato a lucido. Per arrivare al civico 15 di via Coste Alte, dove Dalla Costa abita da sempre, bisogna fare qualche passo a piedi lungo un vialetto stretto che si apre su un piccolo giardino di tulipani in fiori e erbe aromatiche. Lui è lì che aspetta. Davanti, nel crepaccio della Valle, si intravedono i tetti del paese di Cismon. Di fianco svetta una bandiera tricolore, issata su un palo in acciaio. Il padrone di casa ne va molto fiero: «È un regalo degli alpini, non la abbasso mai. Venite dentro: ve go parecià el café». Il pianterreno dell’abitazione è lindo. Dalla porta semichiusa della camera da notte si intravede un letto con le lenzuola lavate di fresco; anche la cantina antistante l’ingresso è ordinata e pulita. Sulla tavola della cucina, tazzine, zucchero e una bottiglia di grappa: il caffè è sul fuoco. Dalla Costa si siede tranquillo, ma sa che deve raccontare. Come sta? «Ben, dai. Arriva il caldo finalmente. Questo inverno è stato particolarmente difficile per me. Non mi è mai piaciuto il freddo, e adesso non aiuta neppure i miei malanni. Ho avuto due infarti e mezzo negli ultimi due anni, non posso più lavorare, devo cercare di restare tranquillo e condurre una vita regolata». Se adesso non lavora come fa a mantenersi? «Ho una piccola invalidità, poi sto cercando di ottenere altri contributi. Sono uno che si accontenta di poco, ma è dura. Ho avuto una vita davvero difficile, ma ho imparato tante cose». Nelle difficoltà c’è anche il suoi coinvolgimento nell’omicidio dei Miola? «Certo che sì, è stato un periodo durissimo, ne pagherò le conseguenze per sempre. E’ una cosa che non auguro davvero a nessuno. Sto cercando un libro, di quelli con tutte le cartine del mondo». Un atlante? «Sì, quello, mi piace vedere dei posti lontani. Poi mi servirebbe una macchina da cucire, per mettermi a posto gli abiti. La vorrei a corrente, di quelle con la presa elettrica, non a pedali. Devo rammendarmi i vestiti, sono capace sai?». L’ex muratore si alza, raccoglie le tazze. Si capisce che non ha ospiti spesso. Nel giardino si fa scattare delle fotografie, intanto indica i sentieri montani che conosce come le sue tasche. Inizia a rilassarsi. Spiega che poco distante c’è un percorso stupendo: «Dovete venire con le macchine fotografiche potenti, vi accompagno io, da là si vede tutta la Valle dall’alto: è bellissima per le foto panoramiche». Poi risale il vialetto di casa, fino alla strada principale. L’abitazione del duplice omicidio è qualche centinaio di metri a sud. Dalla Costa si incammina tranquillo, lo sguardo basso, le mani nelle tasche dei jeans. La contrada è deserta. La mette a disagio tornare davanti alla casa dei Miola? «No, nemmeno un po’. Io ho la coscienza a posto, l’ho sempre avuta. Mi dispiace solo per la tragedia accaduta, e per il male che ha portato a tante persone». In che rapporti era con Domenico e Angela? «I classici che si hanno tra vicini. Andavo al loro bar per usare il telefono ogni tanto. Ci salutavamo. Niente di più. Ecco, quello è il portico dove li hanno trovati». All’improvviso tutto sprofonda nel silenzio marcato, interrotto poco dopo da un preghiera che Dalla Costa recita con voce sommessa, lo sguardo sempre rivolto a terra, in segno di rispetto. Secondo lei chi è stato ad ucciderli? «Ho le mie idee, sto facendo le mie indagini, ma questa domanda va fatta alle forze dell’ordine». Nemmeno loro lo sanno, le indagini sono chiuse. Crede sia stata una rapina finita nel sangue o checos’altro? «Non lo so. Spero solo che prima o poi lo prendano, così finalmente questa cosa si chiuderà». Crede siano stati fatti degli errori? «Non ho la preparazione per dirlo, ma credo che gli inquirenti avrebbero dovuto agire più in fretta, isolare tutta la zona da subito, e soprattutto indagare con meno clamore, più in silenzio. Ma io non so niente, sono solo contento che per me sia finta, anche se l’ho pagata cara». Si riferisce agli attacchi di cuore? «Anche. Sapevo che prima o poi tutto quel male che mi si è riversato addosso nel periodo delle indagini, e anche dopo, l’avrei pagato, anche se non c’entro nulla. Per reagire a tutta quella pressione uno può scegliere di impiccarsi, di fare male a qualcuno, oppure può fare come ho fatto io, che ho lavorato e ho continuato a comportarmi bene con tutti, aiutando chi potevo e chiedendo aiuto quando ho avuto bisogno. Dopo gli infarti ho capito che mi merito davvero di stare bene, e di avere più cura di me». Ci sono ancora persone che credono che lei sia l’assassino dei Miola? «Non lo so e non mi interessa. In tutta questa brutta storia ho capito che molta gente ti fa la bella faccia davanti e dietro ti pugnala, ma ho anche capito chi sono le persone che mi vogliono bene davvero, perché mi conoscono davvero e sanno da sempre che sono innocente». Che cosa vuole adesso? «Stare bene. Ho avuto una vita molto sfortunata sin da quando sono nato. Vorrei un po’ di serenità». Siamo già tornati davanti a casa sua. Dalla Costa saluta. La prima è già ingranata quando fa segno di fermarci. «Mi spiace molto per i coniugi Miola e i loro figli che hanno sofferto e soffrono tanto. Gli sono vicino e spero che possano arrivare presto alla verità». Sono le 18, in questa zona di Enego il sole si è già congedato. Per Dalla Costa è il momento di rientrare a casa con le inquietudini e i ricordi.

Francesca Cavedagna