Dimezzate le spese per lo scuolabus

A Enego i costi per il trasporto scolastico sono stati dimezzati. Con la presa d’atto da parte del Consiglio comunale della determinazione della Giunta concernente l’approvazione delle tariffe per i servizi denominati “a domanda individuale”, l’Amministrazione comunale ha così definitivamente concretizzato uno degli obiettivi che si era prefissata nel suo programma di interventi e iniziative al momento del suo insediamento. Nell’ultima seduta del consiglio è stato infatti deciso all’unanimità il dimezzamento dei costi per il trasporto scolastico effettuato dal Comune: la quota a carico della famiglia passa così dai 20 ai 10 euro mensili per ciascun alunno. «È nostra intenzione - aveva assicurato il sindaco, Ivo Boscardin, la scorsa estate - cercare di ridurre quanto prima le spese di trasporto che attualmente gravano sulle famiglie: nel nostro territorio abbiamo due frazioni piuttosto lontane dal centro, una zona periferica abbastanza estesa e ricorrere allo scuolabus diventa una reale necessità, che penalizza però una parte della popolazione. Tale necessità è diventata un onere difficilmente conciliabile con la frequenza alla scuola dell’obbligo, che dovrebbe essere gratuita». Grazie all’accorpamento in un unico edificio, in atto dall’inizio dell’anno scolastico in corso, della scuola elementare con la media, altro obiettivo dell’azione amministrativa, si cominciano così già a raccogliere i frutti di quel risparmio che, si assicura, sarà quindi a sua volta utilizzato proprio a favore della scuola, dei ragazzi e delle famiglie. «Non appena sarà approvato il bilancio - ha assicurato il sindaco durante la recente seduta del consiglio - potremo concretizzare anche l’altro impegno che ci siamo assunti sempre per quanto riguarda il mondo della scuola: l’abbattimento dei costi di trasporto per i nostri ragazzi che frequentano le scuole superiori e che quotidianamente raggiungono per motivi di studio i centri di Bassano, Asiago, Feltre o Borgo Valsugana. Contiamo infatti di poter contribuire con una quota pari al 25-30 per cento alle spese sostenute in questo campo dalle famiglie». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Mocellin