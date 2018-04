Contrade già al lavoro per “Asiago da fiaba”

Nonostante manchino quasi 2 mesi all’evento per bambini “Asiago da Fiaba”, nel capoluogo altopianese c’è già grande fermento per l’appuntamento che negli ultimi due anni ha di fatto dato il via alla stagione turistica estiva. “Asiago da Fiaba” riprende un'idea proposta qualche anno fa con l’intenzione di dedicare una settimana turistica esclusivamente ai bambini. Idea poi evoluta e riadattata, grazie all’impegno collettivo della comunità, attorno al fantastico mondo delle favole. Gruppi di volontari, suddivisi per vie, sono già all’opera nel sistemare le postazioni, cucire i costumi e allestire nuove scenografie per stupire i piccoli turisti che ogni anno accorrono per immergersi nelle favole. Le date fissate per Asiago da Fiaba sono i fine settimana del 19, 20, 26 e27 maggio, durante i quali dove ci si potrà tuffare in fiabe Disney ma anche nelle leggende cimbre, oltre a dare riposta alla domanda rimasta in sospesa l’anno scorso: “Il Bianconiglio è poi riuscito a scappare dalla Regina di Cuori, visto che nella scorsa edizione i due si sono inseguiti per tutta Asiago?”. La manifestazione, organizzata dall’assessorato al turismo e da Confcommercio, trasforma letteralmente il capoluogo altopianese in un paese delle favole. Mentre si passa da un mondo fatato all'altro, lungo le vie del paese sarà possibile partecipare a interessanti laboratori, assistere a divertenti spettacoli di teatro, danza e musica, e giocare con i personaggi più amati e conosciuti delle favole per catturare la fantasia dei bambini. L’evento però non è riservato solo ai più piccoli: sempre di più sono anche gli adulti che si lasciano coinvolgere nelle atmosfere incantate della loro infanzia. Tra le fiabe che saranno proposte ci saranno Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Cenerentola ma anche “C’era una volta…” per riscoprire i giochi antichi e tanti gnomi e fate. Ogni giorno inizierà alle 9.30 e finirà alle 20.30 con una trentina di attività da provare o alle quali assistere. La sera, poi, il cinema parrocchiale proporrà film per i bambini, così da poter rivivere la magie della giornata appena trascorsa. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.