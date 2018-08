Centenario, quattro giorni di eventi

Conferenze, escursioni, concerti, mostre, libri: è con un intenso e articolato programma che Asiago, da domani a domenica, vuole commemorare l’ultimo anno della Grande Guerra, quello della vittoria e della pace. «Quattro giorni per conoscere, ricordare e tramandare», organizzati dal Comune, con particolare impegno dell’assessore Chiara Stefani e dell’ufficio turismo, con il contributo della Regione Veneto e la collaborazione della sezione Alpini Monte Ortigara. Si inizia domani con la presentazione dell’intero calendario di eventi in piazza II Risorgimento, alle 17 (al Millepini in caso di maltempo). A seguire, alle 17.30, l’incontro “Oltre Caporetto – la voce dei vinti, la voce dei vincitori” con Mario Isnenghi e Paolo Pozzato. Un momento davvero particolare è fissato per venerdì in contrada Bosco, al cippo dedicato alla memoria del tenente Benigno Dalmazzo: alle 17, si terrà la cerimonia di commemorazione della Brigata Ivrea e del famoso attaccante della Juventus, morto in guerra. Si terrà anche lo scoprimento di una tabella storico-informativa con l’accompagnamento del Coro Asiago. Alle 21, nella suggestiva location di piazzale degli Eroi, ai piedi dell’Ossario del Leiten, si tiene un viaggio alla scoperta dell’Europa con il Concerto di tamburi di Pace 2.0 con Paolo Rumitz e la European Youth Orchestra diretta dal maestro Igor Coretti Kuret. L’ingresso al concerto è libero ma serve la prenotazioneal Sit di piazza Carli. Sabato, alle 10, al Monumento Sarfatti, sul Col D’Ecchele, ci sarà la commemorazione delle Battaglie dei Tre Monti. Seguirà la sfilata verso piazza don Giovanni Rossi di Sasso. Nel pomeriggio si effettuano visite guidate al museo “Battaglia dei tre monti” di Sasso. Alle 17.30, in piazza Secondo Risorgimento (Millepini in caso di maltempo) avrà luogo la tavola rotonda “Terminare la guerra, costruire la pace” con la partecipazione di studiosi e storici della Prima guerra mondiale. Anche nella serata di sabato ci si ritroverà al piazzale degli Eroi con il concerto di cori al quale prenderanno parte il Coro Asiago, il Coro Monte Ortigara della scuola primaria e la Schola Cantorum San Matteo, diretti rispettivamente da Marco Andreotti, Cristina Danieli e Andrea Pinaroli (prenotazioni al Sit). Per domenica viene proposto un tour storico letterario sui luoghi del fronte sud e cimiteri britannici con momenti musicali. Partenza alle 9.30 dallo stadio del ghiaccio. La guida è affidata ad Andrea Vollman e Giandomenico Cortese. Alle 16 ritrovo in piazza II Risorgimento (Millepini in caso di maltempo) per il concerto “Venti incrociati/Crosswind” con canzoni, ballate, danze inglesi, scozzesi, irlandesi e francesi. Seguirà la presentazione dell’itinerario storico turistico dalla Pedemontana all’Altopiano. Alle 18 l’incontro con Andrea Vollman e Francesco Brazzale sul tema “Alleanze 1918 – italiani, francesi, britannici, americani”. Chiude il programma l’incontro in sala consiliare alle 20.30 con la presentazione del libro “Dall’offensiva delle Melette alle battaglie dei Tre Monti” con Romeo Covolo, autore del libro, e il ricercatore Giovanni Dalle Fusine. Venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 18, si svolgeranno visite guidate al Sacrario militare a cura dell’associazione Amici del Museo Storico della Terza Armata. Per tutta domenica è aperta al Forte Interrotto la mostra fotografica “Cent’anni dopo. I fotografi altopianesi raccontano la Grande Guerra”, del Club fotografico Altopiano 7 Comuni. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini