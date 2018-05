Case-vacanza, boom di ricerche sul web

L’Altopiano dei Sette Comuni è il territorio di montagna più ricercato sul web per chi vuole una casa-vacanza estiva. Il dato, legato al portale di annunci “Subito.it”, farebbe pensare a un crescente interesse per l’Altopiano, ma gli operatori turistici e immobiliari consigliano comunque prudenza per non perdere l’obiettivo di promuovere sempre più il territorio verso nuovi mercati. Da uno studio fatto dal sito “Subito.it”, che ha suddiviso la ricerca sul suo portale tra case in affitto nelle città e nelle località di villeggiatura, l’Altopiano risulta la prima località di montagna, con ben 55 mila richieste fatte nel periodo tra gennaio e marzo. La parola chiave “Asiago” è la terza nel Veneto solo dietro a Caorle con 135 mila richieste e a Chioggia con 90 mila esplorazioni, su un totale complessivo di 350 mila ricerche sul portale. Dall’analisi risulta che è molto differenziata la tipologia di casa vacanza da affittare: non più solo il mono o bi locale ma anche appartamenti importanti e case con giardino, a dimostrazione che l’utente web non è più solo chi cerca l’offerta più vantaggiosa ma anche chi è disposto a spendere per trascorrere le sue vacanze in un ambiente confortevole e lussuoso. L’immobile per le vacanze più ambito pare essere l’appartamento con due camere di circa 60/70 metri quadrati (quasi il 70% delle ricerche effettuate). «Un dato sicuramente confortante ma che nasconde anche aspetti meno graditi – commenta l’assessore dell’Unione montana Luigi Martello, da anni impegnato nella politica turistica altopianese –. Innanzitutto gli utenti che cercano case in affitto provengono sempre dalle stesse zone, in particolare la pedemontana e le città venete vicine. Non si riscontrano clienti di nuovi mercati, sia interni sia internazionali. D’altronde per troppi anni abbiamo fatto poco per farci conoscere al di fuori dei nostri bacini d’utenza tradizionali. Inoltre – prosegue – la crisi economica ha ridotto di molto la capacità di spesa degli italiani per le vacanze: per la classe media l’Altopiano è ancora visto come località vacanziera appetibile, tanto è che il mercato delle affittanze è molto vigoroso. Ma se non analizziamo nuovi mercati, questi dati, che all’apparenza sono incoraggianti, ci si ritorceranno contro perché si proseguirà a non investire nella promozione». Opinioni parzialmente condivise anche da Luciano Finotto, dell’agenzia Cima 12, da 45 anni occupato nel settore immobiliare. «Sia il mercato delle compravendite che quello delle affittanze sono in movimento, purtroppo però con molti immobili di poco pregio. Le agenzie qualificate – prosegue – spesso sono restie a trattare affittanze di immobili di poca qualità per evitare contenziosi e problemi. Molti proprietari di seconde case poi preferiscono rivolgersi a siti specializzati per risparmiare sulle commissioni. Sono scelte rispettabili ma il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi ad una agenzia qualificata che può offrire assistenza per tutto il soggiorno. Discorsi che valgono ancora di più nella compravendita: l’Altopiano conta circa 3000 case in vendita o potenzialmente acquistabili ma le spese per mantenere una seconda casa sono esorbitanti per chi non la usa regolarmente, quindi chi può la vende. Se non si vedono cartelli di vendita ovunque è semplicemente perché nessuno vuole inondare il mercato per far crollare i prezzi ma la realtà è che, appena ripartirà l’economia, i dati eclatanti per l’Altopiano sui siti di cerca casa e turistici saranno fortemente ridimensionati». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni