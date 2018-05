Cantiere nuovo ospedale C’è l’accordo, si riparte

Ripartono i lavori del nuovo ospedale di Asiago. La Guerrato spa, capofila dell’associazione di imprese (in cui compare anche il Consorzio Veneto Cooperative di Mestre e l'Idrabuilding scarl di Schio) che aveva vinto l’appalto per l’ospedale altopianese, assieme all’azienda ospedaliera Ulss 7 Pedemontana hanno sottoscritto un accordo, come caldeggiato anche durante l’incontro tra direzione generale e amministrazioni comunali altopianesi tenutosi pochi giorni fa, per chiudere il contenzioso tra le parti e dare di nuovo il via al cantiere. Il che significa la revoca del procedimento di risoluzione notificato alla Guerrato a settembre e la ripresa dei lavori con un “cronoprogramma migliorativo” che dovrebbe portare all’agognato taglio del nastro a metà 2019 e, nel contempo, superare ogni scontro in merito a riserve e penali da ritardo nell’esecuzione dei lavori per complessivi 21,4 milioni di euro. L’accordo chiude un contenzioso che va avanti dall’autunno scorso quando la direzione generale dell’Ulss 7 aveva avviato un procedimento di risoluzione del contratto per la costruzione dell’ospedale di Asiago con la Guerrato spa in seguito alle difficoltà economiche dell’impresa che nel luglio 2017 aveva presentato al tribunale la richiesta di un concordato a fronte di un debito di circa 60 milioni di euro nei confronti di 400 fornitori. La costruzione del nuovo plesso ospedaliero è una storia che avanti da tanto tempo; nei primi anni 2000 un primo progetto di profondo restyling era stato bloccato per problemi inerenti alla stabilità geologica dell'attuale struttura seguito da un secondo progetto presentato nel 2009 e finanziato dal Cipe nel 2010. Nel dicembre 2012 c’è stata la posa della prima pietra. Poi un susseguirsi di ritardi ha provocato il continuo slittamento dei termini di consegna dell’opera fino ad arrivare ai giorni nostri con l’accordo tra Ulss e Guerrato per finire la struttura. «Grazie all’accordo raggiunto – spiega la Guerrato in un comunicato - le parti interessate non hanno dato avvio a una controversia in sede civile, dando modo al cantiere di procedere evitando un prolungamento dei tempi del cantiere». In pratica l’Ati, che sta realizzando l’ospedale nuovo, chiedeva all’Ulss un risarcimento dei danni per ritardi dovuti alla mancanza di approvazione di alcune modifiche costruttive che riteneva indispensabili. Dall’altra parte l’Ulss chiedeva la risoluzione del contratto d’appalto per i ritardi accumulati. Un impasse che avrebbe potuto prolungare ancor più i tempi di consegna in attesa del pronunciamento dei giudici. Proprio per portare a termine l’ospedale, le due parti hanno deciso di superare il contenzioso sulle riserve e sulle penali da ritardo con una transazione. «Siamo soddisfatti - commenta Antonio Schiro, presidente della Guerrato - Grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte siamo riusciti a fare in modo, per il bene della collettività, che le problematiche e le controversie sorte nel corso dei lavori non andassero a inficiare il completamento dell’opera». •

Gerardo Rigoni