Cambia ufficio per lo stalking dell’ex

Un pomeriggio era persino arrivato a piazzarsi davanti all’ufficio postale di Asiago, dove lavorava la sua ex moglie, attendendo che chiudessero gli sportelli, prima di cominciare a prendere a pugni le finestre; urlando e chiedendo alla donna di farlo entrare o di uscire. Ma le molestie, le minacce e gli atti persecutori a cui Cosimo Santoro, 60 anni, brindisino, sottoponeva la sua ex partner erano ormai diventati una prassi tanto da provocare alla donna un tale stato d’ansia da costringerla a chiedere il trasferimento di sede in una regione diversa dal Veneto. Finito a processo con l’accusa di stalking, dopo la denuncia presentata dalla vittima, Santoro, difeso dall’avvocato Giorgio Marino, l’altro giorno ha patteggiato sei mesi di reclusione davanti al giudice per l’udienza preliminare, Barbara Maria Trenti. L’imputato è stato inoltre condannato a pagare le spese di costituzione e di lite in favore della parte civile costituita liquidate nella somma di mille euro. I fatti al centro dell’inchiesta condotta dal pubblico ministero Claudia Brunino sono iniziati a partire da maggio e sino a novembre dello scorso anno. Gli atti persecutori messi in atto dal 60enne nei confronti della sua ex sono cominciati con le ingiurie, ma è stato solo l’antipasto. Perché poi, capendo che la donna non avrebbe avuto alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con lui, Santoro alle offese ha aggiunto le minacce, della serie «attenzione perché ti può sempre accadere un nuovo incidente stradale o domestico». Quindi, dopo un po’, è stata la volta dei pedinamenti. Che si sono fatti quotidiani con l’ex marito che parcheggiava l’auto all’esterno dell’ufficio postale dove la moglie lavorava stazionando per ore intere all’interno dell’auto. Il 14 ottobre di un anno fa però la situazione si è fatta davvero pesante con l’ex che dopo avere atteso la chiusura degli sportelli dell’ufficio postale di Asiago, è sceso dall’auto e ha cominciato a prendere a pugni le finestre urlando a squarciagola alla donna di uscire o almeno di farlo entrare. Richieste che lei ha naturalmente respinto al mittente barricandosi terrorizzata all’interno del suo posto di lavoro. Non pago, Santoro nei giorni successivi avrebbe continuato con i suoi pedinamenti e i comportamenti persecutori recandosi a casa della sua ex e prendendo a suonare insistentemente il campanello o battendo sul portone sempre nella speranza che le porte gli venissero riaperte. La risposta è stata invece la denuncia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Bernardini