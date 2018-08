Caldo eccessivo, l’ozono è alle stelle

Ozono alle... stelle sull’Altopiano. I Sette Comuni sono così finiti nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria della Regione. Uno “stato di attenzione” che proseguirà almeno fino ad oggi, motivo per cui l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha disposto l’attivazione immediata delle particolari forme di organizzazione assistenziale, rivolte particolarmente ad anziani e portatori di malattie croniche, respiratorie o comunque a rischio. La centralina Arpav di cima Ekar ad Asiago ha infatti in questi giorni registrato picchi importanti dell’ozono nell’aria, che hanno superato la soglia indicata in 180 microgrammi per metro quadro. Le medie degli ultimi giorni sono attorno ai 170–180 microgrammi ma da lunedì la quantità di ozono registrata ha più volte sfiorato i 200 microgrammi e ieri mattina la centralina segnalava un valore di 201 microgrammi, ovvero più di Bassano, Schio o il quartiere Ferrovieri di Vicenza. Tutti gli altri fattori inquinanti, invece, dal biossido di azoto alle polveri sottili, sono invece molto al di sotto delle medie provinciali. Proprio per queste impennate dell’ozono nell’aria su tutto il Veneto, la Regione consiglia a tutti i soggetti sensibili, compresi quindi i residenti o gli ospiti dell’Altopiano, di rimanere protetti nelle ore più calde del giorno. Inoltre è a disposizione il numero verde 800 462340, attivato con la collaborazione del servizio di telesoccorso e telecontrollo, nonché il servizio di reperibilità al numero verde 800 990009, per la segnalazione di emergenze. «Sono stato avvertito subito – commenta l’assessore al patrimonio e alle politiche sociali di Asiago, Diego Rigoni –: gli alti livelli di ozono presenti in questi giorni sull’Altopiano sono da imputare a reazioni fotochimiche. Nei casi delle metropoli è da collegare a reazioni della luce del sole con altri inquinanti presenti nell’aria, sull’Altopiano invece sono proprio i boschi che, per raffreddarsi, rilasciano sostanze organiche volatili che l’irradiazione solare trasforma in ozono. Il fenomeno si ripete infatti quando ci sono alte temperature e poco vento, come in questi giorni. Chiaro – prosegue Rigoni – che l’intenso traffico del fine settimana ha contribuito a “sporcare” l’aria immettendo ulteriori sostanze trasformabili dal sole in ozono. Tanto che appena piove e i boschi si raffreddano, i valori si abbassano verso le medie stagionali. Sulla purezza dell’aria però non ci sono dubbi: studi recenti fatti in collaborazione con l’Arpav e con alcune associazioni ambientaliste hanno dimostrato che i nostri boschi sono davvero il polmone verde del Vicentino e ripuliscono l’aria offrendo all’Altopiano una qualità davvero ottimale». Rimane che elevati livelli di ozono possono arrecare danni alla salute, in particolare ai soggetti “a rischio”, ossia bambini, anziani e persone affette in particolare da malattie croniche dell’apparato respiratorio come l’asma e la bronchite cronica. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la funzione respiratoria diminuisce in media del 10% nelle persone sensibili che praticano un'attività fisica all'aperto se la concentrazione dell'ozono nell'aria raggiunge 200 microgrammi. A tali livelli si segnalano anche maggior ricoveri di pazienti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni