C’è già il tutto esaurito per le feste di Capodanno

Sarà un Capodanno da tutto esaurito sull’Altopiano. Già ieri gli ultimi posti disponibili negli alberghi sono andati a ruba, con pernottamenti praticamente già chiusi ad Asiago e ancora con qualche posto disponibile negli altri paesi. I posti nei vari cenoni sono diventati una rarità. Il successo dell’inizio della stagione invernale viene confermato da tutti gli operatori turistici, come sottolinea il presidente degli albergatori Stefano Fracaro. «Abbiamo un’ottima risposta sia della clientela affezionata ma anche un buon numero di turisti arrivati per la prima volta - la sua analisi -. I comparti della ristorazione e alberghiero sono avviati verso il tutto esaurito per il Capodanno e con sostanziali presenze anche fino all’Epifania. Bene anche il resto della stagione». Anche dal comparto delle case vacanza i segnali sono ottimi, come conferma Alberto Pangrazio, dell’Immobiliare Asiago. «Tutti gli appartamenti di qualità li abbiamo affittati per tutta la stagione, fino a Pasqua. I servizi e la qualità fanno la differenza, tanto che non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste ricevute». Per quanto riguarda i cenoni tradizionali, i prezzi sono variabili. Si va dai 180–200 euro nei ristoranti di lusso ai 40–60 euro nei ristoranti più tradizionali. Chi invece preferisce un Capodanno diverso, sono aperti tutti i rifugi in montagna. Barricata, malga Ronchetto, Val Maron, Rifugio Marcesina e ancora baite Da Alessio e Valformica: la possibilità di abbinare natura e divertimento sono assicurati. Alternative anche le proposte che abbinano escursioni serali con il cenone e brindisi a mezzanotte, come al Rifugio Bar Alpino di Cesuna, o le varie proposte di escursioni fatte dalle associazioni di guide. L’ultimo dell’anno però è soprattutto musica: la proposta «più grande del Veneto» è il Capodanno al palaghiaccio di Asiago organizzato da Due Punti Eventi e Comune. Migliaia i biglietti venduti. «Anche da fuori provincia, con autobus pieni da Padova e dal Veronese», illustra Valerio Simonato, della Due Punti. «Capodanno ad Asiago vuol dire festa e sicurezza - aggiunge l’assessore Franco Sella -: l’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione Familiari e Vittime della Strada onlus». La Pro loco di Canove ha organizzato invece una festa al palazzetto con cena e intrattenimento musicale, ballo e molto altro a soli 35 euro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni