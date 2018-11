TREVISO. «Duemila alberi da cui ripartire». È il prossimo impegno di Ascotrade per i territori distrutti dal maltempo. Lo ha annunciato Stefano Busolin, presidente dell'azienda trevigiana, in occasione del suo intervento a Ecomondo di Rimini. Un'iniziativa che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione denominato Fabbrica dell'Aria che prevede la piantumazione di alberi donati da Ascotrade in diverse città di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il progetto prevedeva, nelle prossime settimane, l'avvio della piantumazione di 4 mila nuovi alberi: mille a Morgano, mille a Treviso e 2 mila a Vicenza. Gli eventi di questi giorni hanno però convinto Ascotrade a spostare la propria attenzione verso i comuni più disagiati e così le piante inizialmente destinate a Vicenza saranno inviate sull'Altopiano: il nuovo bosco troverà dimora ad Asiago.

«Nei prossimi giorni, insieme ai tecnici - ha proseguito Busolin - andremo a identificare le essenze più adatte e la zona in cui avviare la piantumazione. Gli alberi rappresenteranno il nostro sostegno concreto per la tutela dei territori in cui operiamo. Perché Ascotrade è un'azienda commerciale il cui scopo primario è fare business ma è anche una realtà che risponde ad enti e pubbliche amministrazioni, il cui utile viene redistribuito tra i comuni e reinvestito in opere a favore della comunità. Inoltre la prossima settimana il nostro Cda si riunirà appositamente per deliberare l'importo che andremo a versare nel conto corrente attivato da Regione Veneto a favore dei comuni in difficoltà».