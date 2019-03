Apre lo Sportello donna, “Mai più” violenze

Dietro un cancello, affacciata su un piccolo cortile, un po’ rientrante e nascosta rispetto agli altri edifici, c’è in via Matteotti ad Asiago una casa rosa. Colore più significativo non si sarebbe potuto trovare per la sede dello sportello di ascolto e tutela, anche legale, per le donne in difficoltà. L’esperienza avviata a Bassano da Casa Sichem e Casa Tabità e con il progetto “Mai più”, realizzato in collaborazione con l’associazione “Otb Only the brave”, si espande e arriva sull’ Altopiano. Lo sportello sarà aperto a breve, in collaborazione con i Comuni di Asiago e Roana, finanziato dalla Regione, con tre giorni di apertura. La presidente Valeria Martinelli e l’operatrice Anita Segafredo spiegano finalità e modalità dell’iniziativa. «Questa è una zona dove, nel privato sociale, l’attenzione al femminile non è così alta. La Regione sta investendo per promuovere in tutto il Veneto la cultura di genere. Per capire quali sono le esigenze di questo tessuto sociale, abbiamo già avviato i contatti con le realtà del territorio con le quali intendiamo collaborare: servizi sociali, forze dell’ordine, Ulss, medici di base, parrocchie; anche un avvocato si è reso disponibile a lavorare con noi. Gli psicologi a cui ci appoggeremo sono quelli che lavorano con noi a Bassano. Ringraziamo la “Famiglia Aperta sul mondo”, alla quale abbiamo chiesto collaborazione e che ci ha messo a disposizione la sede in via Matteotti». L’Altopiano si presenta come area particolare, in cui il problema della violenza sulla donna sembra non esistere o comunque essere piuttosto circoscritto. I numeri delle denunce alle forze dell’ordine o di accessi al pronto soccorso che riguardano appunto casi di violenza in famiglia in un anno sono due o tre, ma ciò non può essere considerato sintomatico. «Non abbiamo grosse aspettative rispetto ai numeri, almeno per il primo anno. Il lavoro si costruisce un po’ alla volta, facendosi conoscere e ispirando fiducia. Prima che una donna abbia la forza e il coraggio di chiedere aiuto deve capire che può essere accolta e capita all’interno di una comunità. Deve altresì liberarsi dalla paura di tradire la propria famiglia. Inoltre va detto che spesso non si tratta di donne libere di muoversi come vogliono. La maggior parte dei casi rimane sommersa proprio per queste ragioni. La semina, specie in questo caso, si fa un po’ alla volta». «Il nostro lavoro - proseguono le promotrici - presume l’andare a scavare all’interno delle famiglie e non soltanto far sapere che ci siamo, ma ci siamo in un determinato modo, con discrezione ma competenza anche con strutture adeguate per accogliere le donne nei casi più gravi, aperte 24 ore su 24». Parola d’ordine anzitutto farsi conoscere con percorsi di promozione da proporre alle scuole per un radicale cambiamento culturale ma anche alle donne stesse con incontri su vari argomenti e momenti di socializzazione. Il tutto in ottica di prevenzione. Per presentare il Centro anti violenza ci sarà uno spettacolo al Millepini il 12 aprile con il gruppo LunaSpina sul tema “Che cos’è l’amor”. Una sorta di inaugurazione del percorso che s’intende avviare. Chi vorrà presentarsi direttamente allo sportello per avere informazioni può farlo il lunedì dalle 14 alle 17, il mercoledì mattina dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 11 alle 15. Ma le utenti possono essere accolte anche negli orari in cui lo sportello è chiuso. Gli operatori sono anche pronti a spostarsi in luoghi di incontro più neutri dove le donne, che potranno mantenere l’anonimato, si trovano più a proprio agio. Ci sono anche due numeri di telefono a cui fare riferimento: 0424 525065 oppure 366 7036364. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.L.