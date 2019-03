Al palasport di Canove la Maratona pianistica

Vanno effettuate entro il 31 marzo le iscrizioni alla 7^ Maratona pianistica, manifestazione che quest’anno, precisamente domenica 2 giugno, per la prima volta farà tappa anche in Altopiano. L’appuntamento sarà nel nuovo palazzetto di Canove. La Maratona Pianistica è stata concepita come un grande concerto all’aperto che si svolge in diverse località storiche del Veneto con la partecipazione di Conservatori, Istituti, Licei Musicali, Scuole di Musica e singoli pianisti provenienti da tutta Regione. Per tredici ore, a partire dalle dalle 10 e sino alle 23, i musicisti partecipanti si susseguono alla tastiera di un pianoforte collocato in suggestive location, assicurando al pubblico musica e divertimento per tutto il giorno. Le altre tappe della maratona si svolgeranno, sempre nelle domeniche di giugno, a: Possagno, nel colonnato del tempio Canoviano, il 9; Bassano del Grappa, nella loggia del Comune, il 16; Marostica, in Piazza degli Scacchi, il 23; e infine Treviso, nella loggia dei Cavalieri, il 30. La partecipazione alla singolare maratona è gratuita. Ognuno può portare un programma libero da proporre nel corso dell’evento. Le adesioni vanno inviate all’indirizzo luigiferro@luigiferro.it. Per ogni informazione o chiarimento ci si può rivolgersi al numero 347.3474992. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.L.