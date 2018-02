Agricoltura sociale Nuovo bando del “Gal”

Duecentocinquantamila euro per lo sviluppo e la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche. Il Gal Montagna Vicentina, l’ente di programmazione per progetti sul territorio che riunisce 40 Comuni vicentini tra Altopiano e pedemontana, con sede ad Asiago, comunica che sono stati pubblicati i bandi per tale genere di interventi. L’importo finanziario a disposizione, proveniente da fondi europei gestiti dalla Regione Veneto, è di 100 mila euro per l’intero ambito territoriale del Gal Montagna Vicentina per la creazione e la valorizzazione di strutture didattiche del mondo agricolo oltre che di aziende agricole indirizzate al recupero ed integrazione sociale di soggetti in difficoltà. Non solo. Ulteriori 150 mila euro di contributo sono destinati dal bando pubblico all’ambito territoriale dell’Unione Montana Alto Astico per progetti legati alla valorizzazione delle risorse del territorio. Saranno supportati in particolare quei progetti che prevedono la creazione o la riqualificazione di itinerari didattici, dei quali uno dedicato al percorso dall’archeologia rurale a quella pre-industriale e uno alle linee di massima resistenza della Grande Guerra, oltre alla valorizzazione del percorso Fogazzaro Roi. Possono presentare domanda di aiuto i gruppi di cooperazione e la presentazione delle domande di aiuto, per entrambi i bandi, dovrà pervenire esclusivamente in via telematica ad Avepa entro la metà di giugno. Gli uffici del Gal Montagna Vicentina sono situati nel palazzo della Spettabile Reggenza ad Asiago e sono a disposizione del pubblico per aiutare gli interessati a redigere la documentazione necessaria per partecipare ai bandi di volta in volta pubblicati. L’ente Gal Montagna Vicentina riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo del territorio provinciale, dalle associazioni di categoria e di imprenditori agli enti locali, per definire politiche concertate, un progetto di territorio a lungo termine, di sviluppo sostenibile e di potenziamento dell’economia locale, oltre che attraverso la valorizzazione del vasto patrimonio naturale e culturale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.