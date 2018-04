Tornano gli uccelli, Fiera da record

«Si torna a volare» aveva detto alla vigilia Narciso Paoletti, presidente dell’associazione Migratoristi di Arzignano che organizza l’evento. E così è stato. Alla 37ª “Fiera degli Uccelli” ieri al parco dello Sport è stata giornata da afflusso record, con circa 17mila visitatori. E non solo per il ritorno dei volatili, dopo la scorsa edizione limitata a causa dell’aviaria. Il sole ha contribuito a far arrivare migliaia di persone, soprattutto famiglie, dai comuni limitrofi e da tutta la Provincia ma anche da Verona e da Rovigo. Un centinaio gli espositori, da Veneto, Emilia e Lombardia, e tra gazebo di abbigliamento sportivo, tempo libero, prodotti gastronomici e oggettistica, la mostra dei disegni delle scuole e i lavori di Scotolati, come sempre ad attrarre i bambini sono stati gli animali, e quindi esposizione e gare canore di uccelli, l’esibizione dei falconieri e dei cani della Fattoria Didattica Massignan, e poi lama, animali da cortile e le gare di simpatia e “ring d’onore” per gli amici a quattro zampe. Al “battesimo della sella” quest’anno affidato all’associazione sportiva dilettantistica “A.J. Horses” c’era la fila di bambini e genitori fin dal mattino. «Solitamente per il giro a cavallo bisognerebbe avere 5/6 anni ma come si fa a dire di no ai più piccoli?» spiega il presidente Andrea Trevisan. E così dalle 12 alle 14 pausa per i tre cavalli, per acqua e fieno, e poi via di nuovo con i bambini. Anche le piante dell’orto distribuite ai più piccoli sono “sparite” in sole due ore, 400 quelle consegnate alle famiglie. Gettonati pure gli stand gastronomici: di media in giornata distribuiti 3000 bicchieri di birra e 2000 salsicce oltre a tutto il resto. «Veniamo ogni anno, è bello tra fiori, piante e animali» dicono i genitori di Sofia di Chiampo, pronta al battesimo in sella. Si arriva da Montebello «Abbiamo acquistato una coppia di colombe», da Noventa Vicentina e da Lonigo tra chi compra le gallinelle e chi cerca un pappagallino. Chi ha fatto il viaggio un po’ più lungo da Verona ha apprezzato anche il parco «Ci torneremo», mentre per una coppia di Rovigo è un appuntamento fisso da 10 anni. E dalla Fiera è impossibile andarsene senza aver comperato qualcosa. Tantissimi fanno rifornimento di fiori e piante per casa e giardini, gettonati palloncini e cappellini e immancabile qualche specialità gastronomica. «Bilancio più che soddisfacente - spiega il presidente Paoletti - aiutati anche dalla bella giornata e senza più problemi a causa dell’aviaria. Tanti gli iscritti alle manifestazioni canine e tante famiglie per tutte le attrazioni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Nicoli