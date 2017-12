Piscine, ritardi ed errori Penale di 180 mila euro

Luisa Nicoli Una penale di 181 mila euro e 58 mila 500 euro di lavori non riconosciuti perché non eseguiti a regola d’arte. Sono i provvedimenti a carico del concessionario delle piscine comunali di Arzignano, la società SPVUL5 srl di Castelfranco Veneto, decise dall’Amministrazione dopo la presa d’atto del collaudo dell’impianto, avvenuta in giunta nei giorni scorsi, e una verifica di quanto è stato realizzato rispetto agli obiettivi fissati dal Comune. Le piscine, con riqualificazione del Parco dello Sport, sono state inaugurate a novembre 2014 e realizzate in project financing con il coinvolgimento dei privati: costo complessivo dell’opera 8 milioni 292 mila euro, con compartecipazione del Comune per 1 milione 500 mila euro. Il collaudo concluso di recente ha di fatto chiuso il ciclo amministrativo di realizzazione dell’impianto e di conseguenza anche le attività di controllo su quanto eseguito. «Non volevamo certo arrivare ad applicare la penale - spiega l’assessore al bilancio e lavori pubblici Angelo Frigo - però dobbiamo ricordare che il bene, pur in concessione, rimane una proprietà della città di Arzignano». (...)

