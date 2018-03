Una serata per scoprire i segreti del dialetto

“Vieni a conoscere meglio la lingua che parli tutti i giorni!”. È sotto questo motto che è stata lanciata la serata culturale di approfondimento linguistico “Lingua veneta, lingua italiana. Due lingue a confronto” in programma venerdì 6 aprile, con inizio alle 20.45, in sala Triscom in via Michelangelo 13 a Zermeghedo. Si tratta dell’evento promosso e organizzato dall’”Academia de la bona creansa” con l’”Academia de la lengua veneta” che gode del patrocinio dalle amministrazioni comunali di Zermeghedo, Gambellara, Montorso e Montebello. Relatore dell’incontro, aperto a tutti, sarà il linguista, autore e docente vicentino Alessandro Mocellin che affronterà il tema di come la lingua italiana sia cambiata dai tempi di Dante Alighieri a quelli di Roberto Benigni, ma che parlerà anche di lingue globali, lingue ufficiali e lingue locali e di plurilinguismo, con diversi spunti e piglio divertente. Al termine dell’incontro ci sarà un buffet e la possibilità di iscriversi al corso di lingua veneta che si terrà più avanti. Sono già oltre cinquecento i diplomati nei corsi di veneto che si sono svolti in diverse province della regione. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.