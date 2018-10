Lavori stradali con disagi e lunghe code all’ora di punta

Lunghe code ieri mattina per i lavori di asfaltatura del tratto della provinciale Valdichiampo all’altezza della rotatoria di Montorso, in direzione di Zermeghedo. L’intervento, che è iniziato poco prima delle 8, in pieno orario di punta per chi si doveva spostare con i mezzi privati, ha creato notevoli disagi agli automobilisti che si trovavano in quel momento in transito per raggiungere il proprio luogo di lavoro. Il traffico sulla strada è stato rallentato non poco dalla presenza del cantiere allestito per conto di Vi.abilità, la società braccio operativa della Provincia, che ha visto l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri e in pochi minuti il formarsi di file di diverse centinaia di metri di veicoli incolonnati che ha interessato entrambi i sensi di marcia. Per verificare la situazione è giunta in sopralluogo una pattuglia degli agenti della polizia locale intercomunale partita da Arzignano. Nei giorni scorsi sempre un altro intervento di sostituzione del manto stradale avviato in orario di punta, alla rotatoria alle porte di Montebello, all’incrocio tra la provinciale Valdichiampo e la regionale 11, a cura di Veneto Strade, aveva sollevato le ire di chi era allora in viaggio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.