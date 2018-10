La Lega già prenota il candidato sindaco

Il candidato sindaco del centrodestra ad Arzignano sarà targato Lega. Dopo le discussioni delle ultime ore, un dato certo in vista delle amministrative del 2019 c’è. «Stiamo già da tempo costruendo una solida coalizione di centrodestra intorno al futuro candidato leghista», conferma Enrico Marcigaglia, segretario locale e presidente del consiglio comunale. Dichiarazioni suffragate dal sindaco Giorgio Gentilin, all’indomani del siluramento dell’assessore di FI, Nicolò Sterle. «Quando ho costituito la civica per le prossime amministrative ho subito chiesto alla Lega di fornire un’indicazione su cui lavorare come coalizione». Sul nome nessuno si sbilancia, ma l’ipotesi più probabile è che sia il vicesindaco Alessia Bevilacqua, seguito dello stesso segretario Enrico Marcigaglia. Come dal sondaggio della maggioranza prima dell’estate. «Con la speranza che nella coalizione ci sia anche Forza Italia», precisano sia Gentilin che Marcigaglia. E un’apertura allo strappo, dopo l’esclusione in giunta di Sterle, arriva dallo stesso primo cittadino. «Dal 2014 gli scenari sono cambiati, nella maggioranza oggi i 10 consiglieri sono 5 della civica Gentilin, 3 Lega, uno di Siamo Veneto e uno di Forza Italia - dichiara il sindaco - e le presenze in giunta sono il frutto di un accordo politico di luglio. Dopo la costituzione della civica, infatti, si è aperto un confronto e ho chiesto a Forza Italia, che aveva due rappresentanti, di liberare un posto per la civica. Non mi hanno dato indicazioni e così sono andato avanti. Anche se poi i componenti della mia lista hanno accettato di operare come consiglieri delegati senza entrare in giunta. Ma qui bisogna fare chiarezza. Perché io considero l’assessore Mattia Pieropan rappresentante di Forza Italia. La sua civica infatti non ha consiglieri (Anna Pellizzari è passata alla lista del sindaco, ndr) e quindi è una sorta di apolide in attesa di collocazione definitiva. Se non è di Forza Italia potrebbe esserci un ulteriore passaggio, ovvero che Pieropan lasci spazio a Forza Italia, perché sia rappresentata. Aspetto una risposta dai forzisti. Altrimenti dovranno fornirmi una rosa di nomi tra i quali poter scegliere un componente di giunta». Una sorta di ramoscello d’ulivo destinato però a fare ancora rumore. «Non c’è stato alcun confronto o accordo a luglio. Che il sindaco avesse intrapreso un percorso con la nuova lista, e per questo ci fosse la possibilità di un assessore della sua civica, lo davamo come ipotesi - spiega il coordinatore locale di Forza Italia Marco Bernabè - ma non ne abbiamo mai parlato. E comunque Pieropan non fa parte di Forza Italia. Sull’eventualità che ci sia un ulteriore cambio con un nostro componente, ne prendiamo atto ora. Ne parleremo al direttivo la prossima settimana». «Io sono civico, eletto come capolista di Nuova Arzignano - precisa l’assessore Mattia Pieropan, che ha avuto la delega agli eventi di Sterle - e non ho intenzione di dichiarare di essere di Forza Italia per mantenere il posto. Quello che conta è essere civico nei fatti, nell’apertura verso la città. Significa avere dei valori, ma non ideologie politiche e operare con serenità. Come lista abbiamo lavorato, anche con Michele Strazzabosco, partecipando attivamente all’amministrazione della città. E questo continueremo a fare». Siamo Veneto, con il capogruppo regionale Antonio Guadagnini e l’assessore comunale Riccardo Masiero confermano l’appoggio al sindaco. «Noi con la Lega e Fratelli d’Italia stiamo preparando un grande progetto per Arzignano. E quando il sindaco ha proposto il programma con 15 obiettivi chiari abbiamo accettato senza esitazioni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Nicoli