Linea elettrica in arrivo da Montebello Al via i lavori

Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di una nuova linea elettrica aerea che attraverserà i territori comunali di Montebello e di Gambellara. Ne ha dato avviso E-Distribuzione che avvierà la realizzazione del cavidotto della lunghezza di circa un chilometro di linea sospesa. L'intervento comprende anche la demolizione di un tratto della linea esistente e l'interramento di qualche decina di metri di quella nuova. Si tratta dei lavori di allacciamento, a partire dalla centrale delle corrente di media tensione da 20 mila volt che si trova nella zona del cimitero, a fianco della chiesa della frazione di Agugliana, fino alla nuova cabina della sede del "Gruppo elicotteristico veneto", in località Omomorto, nella zona collinare di Gambellara, in un'area vicino ai confini comunali. L'allaccio presenterà derivazioni di corrente in bassa tensione, fino a mille volt. «Sono lavori che verranno eseguiti in totale autonomia dalla stessa azienda elettrica e che sono già stati autorizzati - fanno sapere dall'ufficio tecnico comunale –. Per le esigenze del richiedente serviva una corrente di maggiore voltaggio e per questo motivo è stato necessario procedere con un nuovo allaccio».

