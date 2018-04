Infermiera con la fascia Valeria sogna Miss Mondo

Valeria Faccin ha vinto alle selezioni trevigiane di Miss Mondo. La 21enne di Gambellara si è aggiudicata le passerelle del concorso di bellezza nazionale che si sono svolte a Spresiano, nella Marca. Valeria, diplomata all’istituto tecnico Sartori di Lonigo, è operatrice socio sanitaria in una casa famiglia per disabili. Ama cucinare e sogna di lavorare come modella d’alta moda. Alta un metro e ottanta, bionda e occhi azzurri, si definisce caparbia, umile, impegnata nel sociale e nel sostegno al prossimo. Grazie alla vittoria nella gara che ha visto una trentina di concorrenti, organizzata dall’agente e art director vicentina Maria Giulia Marchiori, potrà rappresentare il Veneto alle prefinali nazionali di giugno sul lungomare di Gallipoli, in Puglia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.