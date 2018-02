Zaia incontra i giovani per parlare di autonomia

Oggi al Tagorò wine bar ad Arzignano, l’incontro – aperitivo con il governatore del Veneto Luca Zaia e i movimenti giovanili di Lega e Forza Italia. L’iniziativa, prevista per le 17.45, ha per tema “I giovani e l’autonomia del Veneto”, ed è organizzata dai due movimenti rappresentativi del centro destra. Nel locale in via dell’industria 54 interverranno i responsabili di partito di Carroccio e forzisti, in uno scambio con i giovani attivi e interessati. Assieme a Luca Zaia saranno presenti il segretario provinciale Lega Erik Umberto Pretto ed Edoardo Bonato, responsabile giovani del Carroccio. Per Forza Italia ci saranno il coordinatore provinciale Matteo Tosetto e il responsabile giovani, sindaco di San Pietro Mussolino, Gabriele Tasso. «L’incontro del movimento giovanile di Forza Italia e del movimento giovanile Lega è stato voluto per sottolineare la forte attività e l’impegno giovanile – spiega Gabriele Tasso – . Contrariamente a quanto a volte viene riportato o si possa pensare, i giovani ci sono, sono attivi e questo incontro ne è un esempio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.P.