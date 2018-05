Scommessa sui libri per le generazioni social

Scommettere sui libri nell’era dei social e degli smartphone. È questo l’intento della “Settimana del libro” voluta dall’Amministrazione comunale di Chiampo, coinvolgendo anche gli istituti scolastici. «Un lavoro portato avanti in sinergia con le scuole per avvicinare i giovani alla lettura – spiega il sindaco Matteo Macilotti –. In un mondo dove ci si accontenta di leggere per lo più messaggini, rinunciando al potere educativo di un libro, la lettura è fondamentale, affinché la bellezza e intensità del libro non siano soppiantati dal mondo di internet». L’iniziativa, giunta all’ottava edizione e proposta in collaborazione con l’Istituto comprensivo Faedo e la scuola materna Zanella, prevede un ricco calendario di eventi dal tema “Lettura che avventura” fino al 26 maggio. Ieri c’è stata l’apertura ufficiale in biblioteca civica, con i canti dei bambini delle classi quarte delle scuole primarie. All’ultimo piano della biblioteca è stata inaugurata la Mostra del Libro, con i manufatti degli alunni delle scuole. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. In sala bambini si terranno invece tre cicli di letture animate dagli insegnanti per i piccoli della scuola dell’infanzia fino alle classi quinte della scuola primaria. Venerdì, per la festa finale, si prevedono molte iniziative. Tra le maggiori, dalle 15 alle 19 ci sarà un laboratorio “Animali di tutto il mondo sul filo della biancheria” a cura dell’artista Pierluigi Cazzavillan, all’interno della suggestiva installazione “Una scuola nel Cesto”. Si tratta di un grande cesto di vimini ideato dall’artista e creato in Slovenia, di diametro ed altezza di circa cinque metri, capace di contenere circa 25 persone. Durante la settimana del libro ospiterà i vari laboratori artistici e linguistico-espressivi dedicati ai bambini. Dalle 17.30 in piazza Zanella ci saranno gonfiabili e trucca bimbi, e alle 20 lo spettacolo di fine anno delle classi quinte delle scuole primarie. Fino alle 21.30 è prevista l’apertura straordinaria della biblioteca. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan