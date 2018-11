Riflessioni sulla santità tra incontri e mostre

La parrocchia di Chiampo si anima con la settimana della comunità, attraverso un calendario di iniziative, incontri e testimonianze. Il tema scelto per questa edizione è “Chiamati alla santità”. Dopo la conferenze sul documento “Gaudete et exsultate” e dopo l’incontro sulla vita e il pensiero di Madre Clelia Merloni, oggi alle 20.30 in sala Due Leoni ci sarà una testimonianza su Girolamo (Momi) Bevilacqua, storica e compianta figura locale legata all’Azione cattolica e Casa di riposo, e su Bertilla Antoniazzi Serva di Dio originaria di San Pietro Mussolino. Fervente iscritta all’Azione cattolica, all’Unitalsi e al Centro volontari della sofferenza, visse cristianamente la malattia. Sarà presente don Giandomenico Tamiozzo, postulatore della causa di beatificazione. Domani alle 8.30 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale, con la testimonianza sulla vita di alcune religiose dell’Istituto “Apostole del S. Cuore”. Alle 20.30, nella sala teatro parrocchiale, gli allievi di quinta della scuola primaria “Zanella” presentano le figure del Beato Isnardo e del Beato Claudio. A presiedere la messa delle 8.30 venerdì sarà don Carlo Sandonà, con una riflessione su “Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale”. Alle 20.30 in oratorio ci sarà un’adorazione eucaristica. Sabato 10, invece, sarà la volta del parroco don Vittorio Montagna con la celebrazione delle 8.30 e poi una testimonianza su Padre Tullio Maruzzo, martire vicentino, beatificato il 27 ottobre in Guatemala. La settimana della comunità avrà la sua conclusione domenica. Dalle 9 in sala Bachelet è previsto un incontro adulti di Azione cattolica. Alle 9.30 la messa con la partecipazione di tutti i ragazzi dell’Acr per la festa del ciao. Domenica ci sarà la messa solenne. Inoltre, venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18, e domenica dalle 8 alle 12.15 e dalle 15 alle 18 nella sala mostre verranno allestiti 32 pannelli con la vita di alcuni santi. La mostra è suddivisa in 5 sezioni: sulle orme dei santi di ieri, la santità nel quotidiano, vivere con fede la malattia, martiri nella missione, credenti di altri continenti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan