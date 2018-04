Oltre 600 pellegrini alla Pieve La Passione narrata dai giovani

Una primavera bizzarra che ha nostalgia d’inverno, si è concessa l’altra sera alla Pieve di Chiampo, dove in più di 600 persone si sono ritrovate per la Via Crucis dei padri francescani. Tanta gente che ama questo luogo di pace, ma anche pellegrini da fuori vallata, giunti per assistere ad un evento tradizionale in uno dei luoghi di fede più suggestivi del Veneto. La Via Crucis della Pieve è un piccolo scrigno di fede tra arte e natura, incastonato in una culla di verde che amplifica la dimensione spirituale. Con le sue quindici statue bronzee di due metri, realizzate dalla fonderia artistica Guastini di Gambellara, le 1.500 piante e arbusti, di 350 specie, espiantate da giardini di devoti, un percorso che si snoda per 650 metri, si un’area di 20 mila metri quadrati, su un dislivello di una ventina di metri, sbucando alla grotta del Beato Claudio, fulcro di culto mariano per mezzo milione di pellegrini ogni anno. Era stato lo stesso fra Claudio ad auspicare una via Crucis per i pellegrini, profetizzando «qui verrà molta gente». Venerdì sera ancora una volta è stato rivissuta l’intensità del Calvario. Suggestivo il corteo di fedeli preceduto da una croce adorna di lumini portata da alcuni giovani. E sgorgati dai giovani sono stati pure i commenti alle varie stazioni, proponendo le stesse meditazioni della Via Crucis al Colosseo, scritte dai 15 studenti coordinati da Andrea Monda, giornalista e scrittore, il loro professore di religione. Ombrello chiuso ma il cuore aperto alla Pieve, in una devozione autentica, con i passi condivisi dai bimbi ai vegliardi, solcando con i canti la pavimentazione in pietra di Prun della via Crucis. Ognuno con una propria intenzione, con un proposito, con una speranza. Anche con qualche lacrima sommessa, un poco nascosta, in un ambiente che dispone insieme alla commozione e alla preghiera. Il valore spirituale e paesaggistico dell’opera era emerso ancora prima dell’inaugurazione solenne, il 4 giugno 1989, come ricorda in una sua recente pubblicazione il progettista Ferruccio Zecchin. Allora, quasi trent’anni fa, c’era il vescovo Pietro Nonis, che mosso dall’entusiasmo ebbe a dire «questa via Crucis non ha eguali, per bellezza, al mondo… ». Una lode che non deve meravigliare per questa realizzazione capace di farsi ammirare. Sono cariche di messaggio e plasticità le statue in bronzo a grandezza naturale di sette scultori, padre Nazzareno Panzeri, frate Silvio Bottes, Renato Ischia, Francesco Biasia, padre Tito Amodei, e il Beato Claudio Granzotto. Sua la statua del Cristo morto, nel sepolcro, che il francescano della Grotta scolpì dopo aver visitato la sindone di Torino, impressa nella sua mente. «Rivivere i momenti della passione di Cristo aiutati non solo dai gruppi scultorei, ma anche da un ambiente particolare come quello della nostra Via Crucis, aiuta alla preghiera e fa sentire la partecipazione spirituale – ha commentato il padre Guardiano Giuseppe Bonato». Così la bella tradizione della via Crucis si ripete da tanti anni, anche con i capricci della stagione che non si vuole mite, ma con il calore dei frati e di tanta popolazione ad interpellare il cuore. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan