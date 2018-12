Nuovi macchinari al Cfp Un dono degli industriali

«Una scuola autenticamente del territorio, che ne è parte integrante e che dialoga quotidianamente con le imprese». Con queste parole ieri mattina Roberto Peripoli, direttore della Scuola di formazione professionale “Giovanni Fontana” di Chiampo, ha accolto in auditorium comunale gli imprenditori che hanno contribuito ad acquistare nuove attrezzature e macchinari. Un tandem, quello con il mondo produttivo e l’industria, che è in essere da anni con un paniere di oltre 150 ditte che collaborano con attività di stage, alternanza e scuola-lavoro. All’istituto sono giunte somme per 70 mila euro, di cui 40 mila nel 2018, grazie a imprenditori generosi che hanno fornito una macchina per taglio laser, un rimping laboratorio meccanica, un pantografo, una lavagna Lim, macchine da cucire, pellami e il rifacimento di pavimenti in marmo. Un segno tangibile voluto da B.M., C.e.b., Euroventilatori, Feltre, Macilotti, M.c.s., Micro italiana meccanica, Spromec, Sumetra, Tecnoforniture, V.R. Meccanica, Vemac, Gruppo Mastrotto, Gruppo Dani, Pellizzari stone, e Nardi, colosso dell’arredo da giardino. «Dobbiamo ringraziare le aziende perché ci sostengono e si rendono parte attiva nella formazione di questi giovani», ha aggiunto Peripoli. La conferma anche dal sindaco Matteo Macilotti: «Questa scuola è della comunità intera, dove molti imprenditori si sono formati, e dove nascono tecnici e imprenditori del domani». Presente alla cerimonia anche l’assessore regionale all’istruzione, alla formazione e al lavoro, Elena Donazzan: «Il protagonismo degli imperatori vicentini, che hanno donato macchine e materiali è l’esempio di un rapporto virtuoso tra aziende, scuola e territorio - ha detto - Li ingrazio per la sensibilità e la lungimiranza, e ringrazio i docenti perché in grado di stimolare il territorio di riferimento e di interagire con le imprese. Solo una scuola capace di attivare relazioni riesce ad essere vera palestra di competenze e trampolino di lancio per l’ingresso nel mondo del lavoro». Tra le testimonianze più toccanti, quella di Giovanni Bastianello, 84 anni, fondatore della B.M. di Montorso: «Abbiamo bisogno di ragazzi che studino la meccanica e che credano nel futuro». Liviano Pellizzari, marmista ex allievo del leggendario maestro Fontana, di cui la scuola porta il nome e ha raccolto l’eredità, ha ricordato: «Studiavamo di sera dopo 9 ore di lavoro e in seguito mi sono accorto della grande opportunità che abbiamo avuto». Molto interesse ha suscitato negli anni anche il corso di pelletteria. «Abbiamo bisogno di giovani preparati per affrontare le sfide del settore e qui a Chiampo si sta facendo un ottimo lavoro - ha detto Santo Mastrotto -. Lo studio è fondamentale per la formazione». L’inaugurazione dei nuovi macchinari è avvenuta alla presenza anche di Antonio Girardi, direttore generale della Fondazione Centro produttività Veneto, che ha dichiarato: «Dobbiamo ringraziare tutti i soggetti che rendono la scuola di Chiampo un’eccellenza, gli imprenditori, il sindaco che ha sempre sostenuto la scuola, l’assessore Donazzan e le famiglie». • © RIPRODUZIONE RISERVATA