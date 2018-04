Nell’annata più nera il miele delle colline campione del mondo

Bissa il primato mondiale del 2012 l’apicoltura “Il favo” con il miele di melata biologico. Per la seconda volta, infatti, il prodotto di Roberto Zarantonello e Adriano Pieropan è medaglia d’oro assoluto al concorso Biolmiel di Bologna. Ha sbaragliato più di 200 concorrenti provenienti da tutto il mondo, soprattutto da Grecia, Spagna, Slovenia, oltre che da tutta la penisola, ottenendo un punteggio assoluto di 98,6 su 100. Un’annata non facile quella del 2017 per i produttori italiani di miele. Per la prima volta i mieli stranieri erano infatti più di quelli nazionali. La giuria ha scelto il migliore valutando una serie di indicatori come gusto, tatto, consistenza, pulizia, e altro. All’apicoltura “Il favo”, che produce biologico da arnie dislocate sulle colline della Valchiampo, è andata la medaglia d’oro assoluta, con il punteggio più elevato. Secondo si è classificato un miele proveniente dalla Grecia e terzo uno sloveno. «Non ci aspettavamo questa seconda affermazione sul gradino più alto dei produttori biologici, siamo orgogliosi di questo risultato - ha commentato Roberto Zarantonello-. La produzione 2017 ha toccato l’anno più nero dall’inizio della nostra trentennale esperienza di apicoltori. Produzione scarsa, ma di eccellente qualità per le melate, i mieli più salutari e più “selvatici” perché derivano dalle piante del bosco. I mutamenti climatici si fanno sentire sempre di più e anche le api non sono più popolose come un decennio fa, a causa dell’utilizzo massiccio degli antiparassitari di nuova generazione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.P.