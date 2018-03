Imprenditore stroncato in azienda

Chiampo perde uno dei suoi imprenditori più laboriosi e tenaci. Si è spento l’altro giorno, a 74 anni, Silvano Bauce, figura molto nota in paese. Il lavoro era stato la sua vita e il destino ha voluto che il suo cuore abbia cessato di battere proprio mentre stava lavorando. Il titolare della Repen di Arso è mancato improvvisamente mentre si trovava in ufficio, come ogni giorno. La storia di Bauce è quella di un uomo che ha conosciuto sacrificio, impegno, rischio, sfide. Un marmista partito però dai pascoli. Per tutti era “vacaro”, perché la sua famiglia veniva dal mondo del bestiame. Il nonno aveva un’azienda agricola, poi portata avanti dal papà. Fin da bambino Silvano Bauce era cresciuto in mezzo agli animali e alla natura. Il suo mondo era con le bestie al pascolo. «Ad appena 8 anni, per la prima volta mio padre salì sul Novegno, sul gruppo del Pasubio, da solo, con altri ragazzi, per fare il vaccaro sui pascoli con le bestie della famiglia - racconta il figlio Fulvio -. Mi raccontava della vita lassù. Per lui era piacevole, in mezzo alla natura. Di notte si alzava per andare a bere la panna di nascosto». Da ragazzo assieme al padre coltivava anche il tabacco nei campi di Arso, per poi venderlo. «Da giovane andava in giro con la moto Guzzi per vendere il tabacco - aggiunge il figlio -. Qualcosa anche di contrabbando, per superare le difficoltà». Dalla vita dei campi, c’è stato poi il salto nel mondo dei marmi. Un’avventura che per Silvano Bauce sarebbe divenuta la sua vita. Con la scuola di Arte e Mestieri del maestro Giovanni Fontana, che l’imprenditore ha sempre tenuto vivo in memoria, ha appreso molte competenze. Quindi ha avviato l’attività del marmo e la segheria ad Arso. L’attività di estrazione alle cave al Merso e poi via via sempre più in grande, fino ad avere cave a Brescia, e il commercio. «Ha girato tutta Italia con il camion carico di blocchi», ricorda la famiglia. La Repen è nata negli anni ’60, oltre mezzo secolo di lavoro e sudore, un credo quotidiano. «Non ha mai conosciuto vacanze. Arrivava in ufficio per primo, alle 5 del mattino, aprendo i portoni, e alla sera era l’ultimo ad andare via». Aveva partecipato alla lavorazione della colonna corinzia in piazza Zanella. Nel 1979 fu tra i protagonisti di quel lavoro dei marmisti del Chiampo. «Ha eseguito il taglio del marmo con la sua attrezzatura da cava», spiega Fulvio. Oggi la Repen è un’azienda con una trentina di dipendenti e cave proprie dove si estraggono Breccia Damascata e Botticino. La morte di Silvano Bauce getta nel dolore la moglie Aurora, i figli Nuccia, Fulvio, Edoardo e Francesco. «Nostro padre era lavoro e famiglia. La sua gioia erano i nipotini e gli insegnamenti che aveva avuto dal nonno passano ora a loro, le nuove generazioni. Ci ha insegnato la voglia di lavorare, la forza. Vogliamo dirgli grazie - hanno detto infine i figli -. Ha sempre lavorato con passione e determinazione. Se aveva un’idea in testa andava avanti e raggiungeva l’obiettivo. Le sue passioni erano la campagna e i monti. Il sogno nel cassetto era tornare a passare il tempo in campagna, con gli animali». Il funerale sarà lunedì 5 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. Il rosario domenica 4 alle 19.30. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan