Il corteo di Carnevale reso fiabesco dalla neve

Carnevale da fiaba a Chiampo, salutato da una bella nevicata che ha incorniciato la festa. Circa quattromila persone tra il pubblico e i 1800 figuranti in maschera si sono dati appuntamento ieri in piazza Zanella per la prima sfilata di carri della Valchiampo in ordine cronologico. Sono giunti in città una ventina di gruppi dai vari Comuni, anche dalla Valle dell’Agno e dalle veronesi d’Illasi e d’Alpone. La mattinata è iniziata con i fiocchi di neve, caduta fino al primo pomeriggio, ma i carristi non si sono fatti abbattere, presentandosi in massa, alla 42a edizione organizzata come sempre dalla pro loco di Gino Volpiana. I festeggiamenti sono iniziati sabato, con la sfilata in notturna, dalle 19.30. Il freddo e l’orario serale hanno impedito ad alcuni carri con i bimbi, scuole materne ed elementari, di esserci con le famiglie. La serata è stata invece ad appannaggio dei giovani, con la musica di Belfo e Petermix dj. Ieri la sfilata è iniziata alle 14 con il gruppo di majorettes. Quest’anno gli organizzatori hanno cambiato il percorso, partendo non più da via Zaupa, ma da via B. Biolo per una migliore logistica. Molti i carri, alcuni di grande dimensione e costati mesi di lavoro, che hanno divertito i cittadini ammassati lungo le vie del centro, da via Zanella, via volta, via B. Isnardo, e la piazza. L’Immancabile speaker Dino Antoniazzi, assieme al sindaco Matteo Macilotti, ha presentato i “Ghostbuster world”, “Arlecchino in tour”, “Il mondo del rugby”, “Aladino e la lampada power”, “I chimici del campobrutto”, “N’arca bestiale”, “Strambo”, “Lilly Poppins”, “Con Pinocchio imparo e mi diverto”, “Paw patrol”, “L’isola dei pelosi”, “Fermi tutti…che pare un circo”, “Una domenica in campagna”, “I polaretti”, “Impresa edile di Pisa”, “Mary Poppins”, “gli incredibili”, “La casa di carta”, “Il bosco magico”. Grande anche lo spiegamento di forze per garantire la sicurezza, con forze dell’ordine e associazioni. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan