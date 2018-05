I formaggi salgono sul podio per la festa dell’arte casearia

È stata contrassegnata dai grandi numeri la 5a edizione della festa del formaggio di Nogarole. Una grande iniziativa che nel fine settimana ha portato nel paese dell’alta Valchiampo migliaia di cittadini, anche da fuori vallata. Basta snocciolare qualche dato per comprendere la riuscita della kermesse. Ieri mattino sono stati 2700 i partecipanti alla Caminada dei capitei, una suggestiva camminata adatta a tutti sulle colline di Nogarole. Bene anche la prima edizione del trail, la competitiva da 19 km e 800 metri di dislivello, che ha registrato atleti 130 iscritti. Sono stati 250 invece i partecipanti alla cena di apertura svolta venerdì nel palatenda. Tornando alla Caminada, la giornata praticamente estiva ha consentito una marcia da record. I percorsi tracciati dagli organizzatori su 7-12-19 km, hanno offerto scorci paesaggistici mozzafiato, con le contrade, la natura incontaminata, arricchiti dai molti punti di ristoro con prodotti tipici. Nel pomeriggio di ieri la piazza si è animata con diversi spettacoli, mentre in municipio è stato attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza. Davanti al caseificio ha attirato l’attenzione di grandi e piccoli la dimostrazione della produzione del formaggio. Il perno della manifestazione, organizzata grazie alla forza di tanti volontari, enti e associazioni, è stato ovviamente l’ottimo formaggio delle valli del Chiampo e dell’Agno. Ieri dalle 11, la degustazione guidata con i prodotti dei caseifici di Trissino, Castelgomberto e Nogarole, in collaborazione con Veneto agricoltura. La giornata è culminata con la gran menzione dei migliori prodotti messi in mostra dai tre caseifici. Quest’anno niente premiazioni, ma la scelta da parte di 25 giurati di qualità e di un centinaio di persone della giuria popolare, dei formaggi più rappresentativi in base a criteri tra cui aroma, gusto, struttura. Per Trissino è stato selezionato il vecchio, per Castelgomberto un mezzano, e per Nogarole lo stravecchio. «I nostri produttori e gli agricoltori aiutano a salvaguardare il territorio e lo rendono bello e unico – ha dichiarato il sindaco di Nogarole romina Bauce- A loro il nostro grande ringraziamento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan