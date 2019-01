Gli studenti francesi a lezione di moda Il Cfp sale in cattedra

Una scuola di moda francese in Valchiampo per visitare la scuola veneta di pelletteria “Fontana” di Chiampo. Il lycee de la Mode di Cholet, vicino a Nantes, è approdato al Cfp. Una classe di studenti d’oltralpe ha potuto vedere e toccare con mano le attività dei colleghi italiani, passando una mattinata nei laboratori della scuola. L’incontro è nato dopo che i docenti del lycee de la mode hanno scoperto on line l’esistenza della scuola di Chiampo, unica in Veneto per questo settore. Dopo aver preso i contatti con l’istituto è stata organizzata una giornata di studio. I giovani della scuola francese, che collaborano con importanti griffe dell’alta moda, sono stati accompagnati dalle docenti Elodie Baumard, Nathalie Vincent, Nathalie Raffeneau e Christine Marsotto. Guidati dai ragazzi del corso di lavorazioni artistiche ad indirizzo pelletteria, hanno assistito alla creazione di oggetti in pelle. «Siamo colpiti dalla bellezza e dalla creatività espressi qui - hanno detto gli ospiti -. L’Italia è simbolo di cultura e arte e qui abbiamo trovato grandi esempi. Speriamo si possa fare un gemellaggio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA