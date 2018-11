Campodalbero Una piazzola per interventi dell’elisoccorso

Sarà inaugurata sabato, alle 11, alla Piatta di Campodalbero, la nuova piazzola di atterraggio per elisoccorso. L’opera è stata voluta e portata a termine dall’amministrazione comunale con la Regione per mezzo di Veneto Agricoltura e del Parco naturale della Lessinia. La cerimonia del taglio del nastro, da parte del sindaco di Crespadoro Emanuela Dal Cengio, sarà alle 11. Saranno presenti l’assessore regionale all’ambiente e protezione civile Giampaolo Bottaccin, l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan, il direttore di Veneto Agricoltura Alberto Negro, il direttore dell’Ulss Giovanni Pavesi e il direttore del 118 dell’ulss berica Federico Politi, oltre al direttore del parco Diego Lonardoni. La piazzola dell’elisoccorso, vicino al rifugio Bertagnoli, è un’opera strategica promessa dal sindaco Dal Cengio all’indomani di una tragedia nei canaloni della Scagina. Nell’agosto 2016 vi perse la vita Marisa Cecchin durante un’escursione. In seguito alla tragica caduta, il primo cittadino si era impegnato per creare una piazzola per l’atterraggio dell’elisoccorso, come importante presidio per la zona, teatro negli anni di diverse cadute anche mortali. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.P.